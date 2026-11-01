Một phụ nữ tử vong dưới gầm ô tô tải trên đường ở Đồng Nai

Theo camera giám sát của người dân ghi lại, khoảng 13h07 ngày 1/11, một xe tải mang biển kiểm soát 60H-306.XX lưu thông trên quốc lộ 51.

Khi đến khu vực chợ mới, phường Long Thành, TP. Đồng Nai, xe tải di chuyển vào làn trong cùng thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải dừng lại tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.