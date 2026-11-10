Một phụ nữ Trung Quốc hôn mê sau phơi nắng: Sự thật về 'phơi nắng chữa bệnh'

Trào lưu "phơi nắng chữa bệnh" đã xuất hiện ở Việt Nam từ vài năm nay. Có những nhóm trên mạng xã hội ủng hộ trào lưu này, có nhóm gồm hàng chục ngàn thành viên. Nhiều người nói rằng phơi nắng có thể chữa các bệnh cơ xương khớp, phổi…

Ở một số lớp tập thể thao, yoga, giáo viên cũng khuyên học viên phơi nắng chữa bệnh và không ít người nghe theo, mỗi ngày phơi nắng cả tiếng đồng hồ.

Trên mạng cũng có một số người đăng ảnh, video người thân nằm phơi nắng giữa trưa và hỏi cư dân mạng là làm sao để ngăn việc này lại.

Trào lưu này không chỉ có ở Việt Nam mà còn ở cả Trung Quốc. Và đã có một sự việc khiến cư dân mạng Trung Quốc rất sốc, đó là một phụ nữ bị hôn mê sau khi phơi nắng.

Một người phơi lưng dưới ánh nắng để "chữa bệnh". Ảnh: XHS.

Phơi nắng 2 tiếng xong, một phụ nữ Trung Quốc hôn mê

Đây là vụ việc được gọi là gây chấn động ở Trung Quốc, xảy ra vào năm 2025 nhưng vẫn thường xuyên được nhắc đến khi nói tới trào lưu "phơi nắng chữa bệnh".

Bà Wang, ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), tin vào phương pháp chữa bệnh bằng cách phơi nắng. Phương pháp này cho rằng "tắm nắng lưng có thể làm ấm dương khí, loại bỏ thấp khí và chữa bệnh".

Theo cách này - và cũng theo sự hướng dẫn của nhiều người tin vào trường phái "phơi nắng chữa bệnh", thì nên phơi nắng vào buổi trưa hoặc giữa giờ chiều, lúc ánh nắng mạnh nhất.

Thế là vào một buổi trưa, bà Wang nằm sấp ở ngoài trời, phơi nắng trong 2 tiếng.

Nhưng sau đó, khi trở vào nhà, bà ngã quỵ và hôn mê.

Bà Wang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nói bà bị xuất huyết não do phình động mạch và thoát vị não đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ phải lập tức phẫu thuật cấp cứu cho bà Wang,.

Ông Ye Xiangming, Giám đốc Khoa Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, cho biết bà Wang đã bị tổn thương não nghiêm trọng.

Não bà Wang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bà phơi nắng 2 tiếng vào buổi trưa. Ảnh: Baidu.

Sau đó, bà Wang đã trải qua một quá trình phục hồi chức năng chuyên sâu, bao gồm châm cứu và nhiều ca phẫu thuật. Nhờ vậy, bà dần dần có thể ngồi dậy, đứng lên, nói chuyện rồi tự ăn uống.

Bác sĩ nói gì về trào lưu phơi nắng chữa bệnh?

"Trào lưu 'phơi nắng chữa bách bệnh' không có cơ sở khoa học", bác sĩ Ye nói, theo SCMP. "Tiếp xúc lâu với ánh nắng, nhất là ở nhiệt độ cao, cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền như huyết áp cao hoặc bệnh về mạch máu não, có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như say nắng hoặc đột quỵ".

Còn theo trang Global Times, Luo Chaofan, một chuyên gia trị liệu phục hồi chức năng tại Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc, nói rằng "có một số cơ sở về y học cổ truyền Trung Quốc trong việc phơi nắng lưng".

Cụ thể, phụ nữ bị giảm canxi nhanh chóng trong kỳ kinh nguyệt, và việc tắm nắng có thể thúc đẩy sự hấp thụ canxi; ngoài ra, tắm nắng có thể kích thích tiết hormone và giảm mệt mỏi; phương pháp này có thể được thực hiện vào bất kỳ mùa nào miễn là có ánh nắng Mặt Trời, theo ông Luo.

Tuy nhiên, ông Luo cảnh báo rằng mặc dù phơi nắng lưng có thể mang lại một số lợi ích nhất định, nhưng không phải ai cũng phù hợp để theo cách này. Chẳng hạn, những người dễ bị kích ứng da hoặc viêm da nên tránh tắm nắng.

Một số người thực hành phơi nắng lưng ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Ảnh: Shanchao/For China Daily.

Lưu ý gì nếu thích phơi nắng?

Theo trang Healthline, dựa trên ý kiến của các bác sĩ da liễu, nếu một người không gặp biến chứng nào khi tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời thông thường thì có thể phơi nắng mà không cần kem chống nắng, nhưng chỉ tối đa 20 phút mỗi ngày. Để giảm nguy cơ cháy nắng, tốt nhất chỉ nên tắm nắng từ 5 đến 10 phút.

Còn để yên tâm hơn và phơi nắng an toàn thì vẫn nên bôi kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn, cần bôi nhiều, bôi ở tất cả các vùng da có tiếp xúc với ánh nắng và bôi từ 15 phút trước khi ra ngoài phơi nắng.

Cũng không nên phơi nắng giữa trưa mà nên là trước 9h sáng hoặc sau 15-16h.

Ngoài ra, những người làm việc ngoài trời dưới ánh nắng, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ không nên cố tình phơi nắng mà chỉ tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời bình thường, như tập thể dục, đi dạo ngoài trời là được, theo Global Times.