Một phụ nữ rơi từ tầng 15, trúng xe đẩy bé 2 tuổi khiến cả hai cùng tử vong

Một vụ việc thương tâm xảy ra tại Astana, thủ đô Kazakhstan, khi một phụ nữ 27 tuổi rơi từ tầng 15 của một tòa chung cư xuống và va trúng xe đẩy có bé 2 tuổi bên trong. Cả người phụ nữ và em bé đều tử vong.

Theo Metro Ecuador, vụ việc xảy ra ngày 12/9. Thông tin ban đầu từ Sở Cảnh sát Astana cho biết người phụ nữ đã trèo ra ngoài cửa sổ tầng 15 của một tòa nhà.

Trong lúc rơi xuống, người phụ nữ va trúng một chiếc xe đẩy đang có một bé 2 tuổi ngồi bên trong. Em bé bị thương nặng và tử vong, trong khi người phụ nữ cũng không qua khỏi.

Một phụ nữ và một đứa trẻ 2 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Astana, Kazakhstan. Ảnh cắt từ clip/X ↵

Cơ quan chức năng Kazakhstan đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân và toàn bộ diễn biến vụ việc. Đến nay, cảnh sát chưa công bố lý do khiến người phụ nữ rơi khỏi tòa nhà cũng như các thông tin chi tiết khác liên quan.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Nagoya, Nhật Bản vào rạng sáng 19/7. Một phụ nữ 23 tuổi thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông rơi từ tầng 12 của chung cư trúng phải.

Vụ việc xảy ra khoảng 1h tại khu Sakae, khu vực đông đúc ở trung tâm Nagoya. Nạn nhân Tomoki Inaba, một nhân viên nhà hàng, đang đi bộ cùng một người bạn thì người đàn ông rơi xuống và va vào cô.

Inaba được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do mất máu nghiêm trọng và đa chấn thương. Người đàn ông là Shigemasa Taguchi, 29 tuổi, cũng bị thương nặng ở đầu và ngực.

Cảnh sát cho biết Taguchi không phải cư dân của tòa nhà và chưa phát hiện thư tuyệt mệnh.