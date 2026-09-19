Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một phụ nữ ngoài 50 tuổi với cáo buộc đặt thiết bị nghe lén để theo dõi cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo và một người quen.

Theo MyDaily ngày 18/9, Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul đã khởi tố vụ án và tiến hành điều tra người phụ nữ A với cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ bí mật thông tin liên lạc.

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một phụ nữ ngoài 50 tuổi với cáo buộc đặt thiết bị nghe lén để theo dõi cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo.

Theo cảnh sát Yongsan, A bị cáo buộc hai lần gắn thiết bị nghe lén bên dưới một chiếc bàn tại một quán cà phê ở quận Yongsan vào tháng trước. Mục đích được cho là để nghe cuộc trò chuyện giữa Cha Eun Woo và một người quen.

A được cho là đã bị cảnh sát phát hiện khi quay lại thu hồi thiết bị nghe lén được lắp đặt vào ngày 30/8. Cơ quan chức năng sau đó tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện cảnh sát đang kiểm tra dữ liệu điện thoại của A và thực hiện các biện pháp điều tra kỹ thuật số nhằm xác định liệu người phụ nữ này có đồng phạm hay không, đồng thời truy tìm nguồn gốc của thiết bị nghe lén.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Cha Eun Woo. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước việc nam diễn viên bị đặt vào tình huống đời tư có nguy cơ bị xâm phạm theo cách như vậy. Một số ý kiến cho rằng việc đặt thiết bị nghe lén tại nơi công cộng là hành vi nghiêm trọng và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ sự việc.

Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ cũng nhấn mạnh rằng nghệ sĩ dù nổi tiếng vẫn cần có không gian riêng tư trong cuộc sống. Việc một cuộc trò chuyện cá nhân bị theo dõi mà không được sự đồng ý khiến nhiều khán giả cảm thấy lo ngại.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước việc nam diễn viên bị đặt vào tình huống đời tư có nguy cơ bị xâm phạm theo cách như vậy.

Một số bình luận khác tập trung vào quá trình điều tra, cho rằng cần chờ kết luận chính thức từ cảnh sát trước khi đưa ra bất kỳ phán đoán nào về động cơ hay những người có liên quan. Khán giả cũng đặc biệt quan tâm đến việc cảnh sát sẽ xác định nguồn gốc thiết bị nghe lén và liệu người phụ nữ A có hành động một mình hay có sự tham gia của người khác. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Yongsan tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.