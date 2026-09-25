Một phụ nữ bị sét đánh khi đang lưu thông trên đường

Khoảnh khắc xảy ra sự việc được camera hành trình của người dân ghi lại

Trưa 25-9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo mưa, điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường qua khu vực vòng xuyến Hải Quan (địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), thì bất ngờ bị sét đánh trúng, ngã xuống đường. Sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ 52 phút, thời điểm này có mưa giông kèm theo sấm sét, trời tối, trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông qua lại.

Ngay sau đó, người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ điều khiển xe máy gặp nạn là chị H.T.H. (47 tuổi, trú phường Trường Vinh).

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, có vết thương ở vùng đầu và các vết bỏng ở tay phải, vùng lưng, mông và đùi phải.

Hiện nạn nhân đang được các bác sĩ tích cực theo dõi, thăm khám và điều trị.