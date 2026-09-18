Một phụ nữ bị lừa gần 660 triệu đồng bởi kẻ mạo danh Lee Dong Wook

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình News Hunters đài SBS, câu chuyện về một người phụ nữ được cho là nạn nhân của nhóm đối tượng mạo danh nam diễn viên này đã được đề cập.

Người phụ nữ tạm gọi là 'A', hiện ngoài 30 tuổi và làm công việc diễn viên quần chúng. Cô cho biết mình đã có mối quan hệ tình cảm kéo dài 8 tháng với một người tự nhận là Lee Dong Wook, nhưng đến nay vẫn chưa lấy lại được số tiền 35 triệu won (khoảng 25.350 đôla Mỹ, tương đương khoảng 660 triệu đồng) mà cô đã chuyển cho người đó.

"Lee Dong Wook giả mạo đã bày tỏ tình cảm với tôi theo một cách nào đó. Chúng tôi thậm chí còn bàn đến chuyện ra mắt gia đình hai bên và có một buổi gặp mặt chính thức. Mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển thành tình yêu và chúng tôi đã trò chuyện như vậy suốt gần một năm trời. Tôi nghĩ anh ấy đã chọn tôi làm bạn đời tương lai", A chia sẻ.

Cô nói thêm: "Tổng cộng, tôi đã chi khoảng 30 đến 40 triệu won. Tôi thậm chí còn rút cả tiền tiết kiệm và dùng đến khoản tiền dành cho sinh hoạt phí để chuyển cho anh ấy 35 triệu won".

Theo lời kể của A, kẻ mạo danh Lee Dong Wook nói rằng, hắn đang ở nước ngoài quay phim và đã gửi cho cô một kiện hàng chứa những món quà trị giá khoảng 700 triệu won (khoảng 506.953 đôla Mỹ). Sau đó, kẻ này thông báo rằng kiện hàng đã bị hải quan giữ lại.

Kẻ lừa đảo liên tục yêu cầu nạn nhân 'A' nộp các khoản phí lên tới hàng triệu won để làm thủ tục thông quan, và cuối cùng đã nhận tổng cộng 35 triệu won từ người này. Kẻ mạo danh được cho là đã nói với nạn nhân: "Tôi là người nổi tiếng nên chuyện này không thể để lộ ra ngoài được. Đừng chuyển tiền vào tài khoản của công ty quản lý, hãy chuyển vào tài khoản mà tôi chỉ định".

'A' cho biết tên chủ sở hữu của các tài khoản ngân hàng mà kẻ mạo danh cung cấp đều khác nhau. Sau đó, công ty quản lý của Lee Dong Wook là King Kong by Starship đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về các vụ lừa đảo mạo danh nghệ sĩ của công ty.

Vào ngày 16/9, công ty đã đăng tải thông báo trên tài khoản Instagram chính thức với nội dung: "Gần đây, chúng tôi đã nhận được tin báo về các trường hợp có người mạo danh nghệ sĩ thông qua các ứng dụng nhắn tin cá nhân và tài khoản mạng xã hội".

Công ty nhấn mạnh: "Các nghệ sĩ thuộc King Kong by Starship không bao giờ yêu cầu cung cấp hàng hóa, tiền bạc hay thông tin cá nhân thông qua ứng dụng nhắn tin cá nhân hoặc mạng xã hội. Đặc biệt, họ không bao giờ chủ động liên hệ riêng với bất kỳ ai để yêu cầu tiền với lý do tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) dành cho khách VIP".

Công ty nói thêm: "Nếu bạn nhận được liên hệ từ một tài khoản bị nghi ngờ mạo danh nghệ sĩ, xin tuyệt đối không phản hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường giám sát các tài khoản mạo danh và nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền và lợi ích của các nghệ sĩ".