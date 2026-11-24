Tối 23/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Ma Thị Mai (SN 1977, trú tại thôn Tam Sơn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Ma Thị Mai. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Theo cơ quan Công an, năm 2017, Ma Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng “chạy” biên chế viên chức giáo viên tại các trường học. Tin tưởng thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền cho Mai để nhờ xin việc.

Bằng thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Ma Thị Mai chiếm đoạt 80 triệu đồng của các bị hại.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân từng bị Ma Thị Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tại tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân hoặc điều tra viên Trần Quang Trung (SĐT: 0915.563.113) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.