Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin về một trường hợp vô tình phát hiện bệnh lý chèn tủy sống nguy hiểm sau khi có cú va chạm đầu vào cửa kính ô tô.

Đó là một phụ nữ 37 tuổi, vốn thường đau mỏi cổ vai gáy kéo dài nhiều năm nhưng tự mua thuốc điều trị. Sau một lần vô tình va đầu vào cửa kính ô tô, người bệnh mất ý thức thoáng qua, sau đó xuất hiện đau cổ, tê lan xuống hai tay và yếu tứ chi.

Ca vi phẫu giải ép tủy, tái tạo và cố định cột sống cho 1 nữ bệnh nhân có bệnh lý chèn ép tủy cổ nguy hiểm.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện tình trạng cốt hóa dây chằng dọc sau (OPLL), gây chèn ép tủy cổ. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài với những biểu hiện như đau mỏi cổ vai gáy, tê bì tay hoặc rối loạn vận động.

Đáng chú ý, khối cốt hóa ở người bệnh dày gần 7mm, khiến đường kính trước - sau của ống sống chỉ còn khoảng 5mm. Khi không gian bảo vệ tủy sống bị thu hẹp nghiêm trọng, một chấn thương dù không quá mạnh cũng có thể gây tổn thương tủy, ngay cả khi không có gãy đốt sống rõ ràng.

Theo các bác sĩ, cú va chạm không phải nguyên nhân hình thành OPLL mà là yếu tố làm bộc lộ tình trạng chèn ép tủy cổ nghiêm trọng vốn đã tồn tại từ trước.

Trước tình trạng chèn ép tủy cổ nghiêm trọng, TS.BS. Nguyễn Văn Trung - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp thực hiện phẫu thuật cùng ê-kíp theo đường mổ phía trước nhằm giải ép tủy, đồng thời tái tạo và ổn định cột sống.

Đây là ca phẫu thuật có độ khó cao, việc bóc tách trực tiếp có nguy cơ gây tổn thương tủy hoặc rách màng cứng, dẫn đến rò dịch não tủy, thậm chí viêm màng não.

Với trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật vi phẫu, sau khi giải ép, các bác sĩ thay thế phần thân đốt sống được lấy bỏ bằng lồng titanium chứa xương tự thân, kết hợp hệ thống nẹp vít để tái tạo và ổn định cột sống.

Ngay sau phẫu thuật, theo đánh giá của ê kíp điều trị, các triệu chứng đau và tê của người bệnh gần như không còn. Đây là tín hiệu tích cực ban đầu. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần được theo dõi chức năng thần kinh, độ ổn định của cột sống và quá trình liền xương trong thời gian dài.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đau mỏi cổ vai gáy kéo dài, đặc biệt khi đi kèm tê bì tay, giảm sự khéo léo khi cầm nắm đồ vật hoặc đi lại mất thăng bằng. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo chèn ép tủy cổ, cần được thăm khám chuyên khoa.

Sau chấn thương vùng đầu cổ, nếu xuất hiện tê hoặc yếu tay chân, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được cấp cứu, đánh giá và xử trí kịp thời; không tự ý xoay nắn vùng cổ.

Do những bệnh lý cột sống có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm mà người bệnh không nhận biết. Thăm khám sớm khi có triệu chứng bất thường, chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng tủy sống và chất lượng cuộc sống.