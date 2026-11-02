Tác giả: Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phận thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Một phóng viên đã tìm thấy Satoshi Nakamoto

Sau khi nhiều người bị tình nghi là nhân vật tạo ra Bitcoin với biệt danh Satoshi, một phóng viên của hãng thông tấn Newsweek tìm thấy Satoshi Nakamoto bằng xương bằng thịt.

Người đàn ông bí ẩn tưởng chừng vô danh, nhưng hóa ra lại ẩn mình trước mắt mọi người, ngay tại Los Angeles. Trong khi các phóng viên khác đều tin rằng Satoshi Nakamoto chỉ là một biệt danh, Leah McGrath Goodman, phóng viên của Newsweek, lại không nghĩ vậy.

Sau khi sàng lọc cơ sở dữ liệu về hồ sơ nhập tịch, cô đã tìm thấy một công dân Hoa Kỳ gốc Nhật tên Dorian Prentice Satoshi Nakamoto với một lý lịch đầy ấn tượng: Dorian là một kỹ sư 64 tuổi đang thất nghiệp, từng học vật lý tại California State Polytechnic.

Theo lời vợ, ông có thói quen đặc biệt là gõ hai dấu cách sau mỗi dấu chấm và thường xuyên sử dụng cả hai cách viết Anh và Mỹ. Người anh trai đã tuyệt giao của ông nói với Goodman rằng Dorian, như mọi người vẫn gọi, là "một gã khốn" từng làm việc trong các dự án mật của chính phủ và "cuộc đời nó là một khoảng trống rỗng trong thời gian dài... Nó sẽ phủ nhận tất cả".

Thêm vào đó, Dorian đã trải qua các vấn đề về sức khỏe như ung thư tuyến tiền liệt và đột quỵ, những chi tiết trùng khớp đến kỳ lạ với khoảng thời gian Satoshi rút khỏi thế giới Bitcoin.

Đầu tháng 2, sau khi có được địa chỉ email của Dorian từ một công ty mô hình tàu hỏa nơi ông đặt hàng, Goodman gửi email và hỏi ông về sở thích của mình. Dorian nói ông đã mê mô hình tàu hỏa từ khi còn là thiếu niên và tự tay gia công các bộ phận bằng "máy tiện thủ công, máy phay, máy mài phẳng".

Goodman sau đó đã kể lại, khi được hỏi về lý lịch, Dorian đã "né tránh" và khi cô bắt đầu hỏi về Bitcoin, ông hoàn toàn không trả lời. Con trai ông, Eric, cũng cho Goodman biết rằng cha mình sẽ không nói chuyện với cô về Bitcoin.

Goodman sau đó đến nhà Dorian ở Temple City, một vùng ngoại ô phía Đông Bắc LA. Dorian có sáu người con, đã ly thân với vợ và sống cùng mẹ già 93 tuổi. Ông ghé mắt nhìn qua cửa sổ nhưng không chịu ra mở cửa. Ngay sau đó, hai cảnh sát viên từ sở cảnh sát địa phương đến.

Dorian đã gọi cho họ báo rằng có một phụ nữ không quen biết đã gõ cửa nhà ông và ngồi lì ở bậc thềm suốt cả tiếng đồng hồ. Goodman giải thích với cảnh sát lý do cô có mặt ở đó, và cuối cùng, Dorian đã bước ra khỏi nhà trong chiếc quần jean, áo phông, tất thể thao và chẳng mang giày.

Ông bước tới, nơi Goodman đang đứng, trả lời ngắn gọn vài câu hỏi của cô. "Tôi đã không còn liên quan đến chuyện đó nữa nên không thể bàn về nó", cô thuật lại lời ông nói với cô, kèm theo cái vẫy tay xua đi một cách khinh khỉnh. "Nó đã được chuyển giao cho người khác. Bây giờ họ phụ trách nó. Tôi không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa". Ông quay vào trong.

Goodman rời đi, bụng bảo dạ rằng ông ta đã xác nhận tin độc quyền của cô.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch