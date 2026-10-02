Một Phó Tổng giám đốc Vietcombank xin nghỉ hưu trước tuổi

Theo đó, Vietcombank cho biết, Ngân hàng đã nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank vào ngày 30/9/2026. Thời điểm ông Tuân đề nghị nghỉ hưu là từ ngày 1/11/2026.

Ngân hàng cho biết sẽ xem xét, quyết định đề nghị của ông Tuân theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tuân

Trong đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Tuân cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở tình hình sức khỏe hiện nay, điều kiện cá nhân và nguyện vọng của bản thân. “Sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, tôi nhận thấy đây là thời điểm phù hợp để sắp xếp công việc và đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi” – đơn của ông Nguyễn Văn Tuân viết.

Trong thời gian chờ quyết định, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan. Ông cũng cho biết sẽ chuẩn bị, thực hiện việc bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang phụ trách nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng được duy trì ổn định, thông suốt.

Ông Nguyễn Văn Tuân sinh ngày 16/9/1969, có trình độ Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ).

Ông Tuân từng giữ cương vị Phó tổng giám đốc Vietcombank 7 năm trước được điều động sang giữ vị trí Chủ tịch HĐTV của Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB, nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số - VCBNeo) vào năm 2015, sau khi ngân hàng này được NHNN mua lại với giá 0 đồng.

Ngày 17/10/2024, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định chuyển giao bắt buộc CB cho Vietcombank theo Phương án được Chính phủ phê duyệt. Tháng 1/2025, sau 10 năm rời Vietcombank để ổn định tình hình hoạt động CB, ông Tuân một lần nữa quay trở lại ghế Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.