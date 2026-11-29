Tính tới 10h ngày 29/11, Box Office Vietnam ghi nhận doanh thu và số vé bán ra của Bò sữa bay đều bằng 0. Một ngày trước, phim bán 12 vé trên 5 suất chiếu, thu 960.000 đồng. Tổng doanh thu của tác phẩm do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn đạt khoảng 19,65 tỷ đồng.

Hai phim Việt từng đứng đầu phòng vé cũng rơi vào tình trạng còn ít suất chiếu. Trại buôn người, khởi chiếu từ 25/9, bán 10 vé ở suất chiếu duy nhất, thu 850.000 đồng. Sau hơn hai tháng, tổng doanh thu phim đạt khoảng 496,62 tỷ đồng.

Chị chị em em 3 bán 79 vé trên 15 suất, thu hơn 6 triệu đồng tại thời điểm thống kê. Tác phẩm có Ninh Dương Lan Ngọc đóng chính ra rạp ngày 30/10, đạt khoảng 116,29 tỷ đồng.

Với số suất còn đếm trên đầu ngón tay, Trại buôn người và Bò sữa bay đang ở cuối đợt phát hành. Riêng Chị chị em em 3 vẫn có lịch chiếu trong tuần sau. Tại TPHCM, phim dự kiến phát hành tới 3/12.

Tạo hình của Tiểu Vy và dàn diễn viên Bò sữa bay.

Bò sữa bay đối diện khả năng thua lỗ lớn. Khi ra mắt ngày 6/11, phim từng có hơn 2.000 suất chiếu mỗi ngày và thu khoảng 8,5 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần đầu tiên. Đến 22/11, doanh thu đạt 19,33 tỷ đồng. Từ đó đến 29/11, phim chỉ thu thêm khoảng 320 triệu đồng. Một số chuyên gia ước tính tác phẩm cần doanh thu gần 40 tỷ đồng để hòa vốn.

Bò sữa bay lấy bối cảnh một nông trường ở Mộc Châu những năm 1990, kết hợp câu chuyện tình yêu, tuổi trẻ với yếu tố kỳ ảo. Phim có Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy… nhưng cách pha trộn thể loại khá kén người xem. Lịch phát hành cũng bất lợi. Tác phẩm ra rạp sau Chị chị em em 3 một tuần và chỉ có 5 ngày trước khi Ngày con còn mẹ xuất hiện. Khi Trại giam hạnh phúc nhập cuộc đua phòng vé, phim của Nguyễn Phạm Thành Đạt càng ít cơ hội giữ suất.

Trại giam hạnh phúc dẫn đầu phòng vé ngày 29/11 với khoảng 4,6 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 222 tỷ đồng. Trao đổi với PV Tiền Phong, nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt nhận định phim có lợi thế ngay từ thời điểm phát hành. Ngày con còn mẹ đã qua tuần mở màn, trong khi các phim còn lại chưa đủ sức cạnh tranh suất chiếu với tác phẩm của Trung Lùn.

Theo chuyên gia, một lý do khiến khán giả chú ý là bối cảnh trại giam. Người xem từng gặp đề tài này trong phim Hàn Quốc, Trung Quốc, nhưng với phim thương mại Việt, đời sống sau song sắt vẫn là chất liệu ít được khai thác.

Tương tự cách Trại buôn người gây tò mò bằng câu chuyện bên trong các khu lừa đảo, Trại giam hạnh phúc đưa khán giả vào một môi trường họ ít có dịp tiếp cận. Khi người xem đã vào rạp, điều giữ họ theo dõi là câu chuyện của thầy giáo Phúc và những người ở cùng buồng giam.

Thử thách của Trung Lùn là phải kể được nhiều số phận trong một không gian hẹp. Từ thầy giáo do Tuấn Trần thủ vai đến nhóm phạm nhân có Tiến Luật và cán bộ quản giáo do Ma Ran Đô đảm nhận, mỗi người đều cần có chỗ đứng trong câu chuyện.

Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, một số tuyến nhân vật còn có thể đào sâu hơn, song từng vai vẫn có nét riêng. Trước ý kiến đời sống trại giam trên phim có phần màu hồng, nhà phê bình nhìn nhận đạo diễn có quyền chọn góc kể thiên về tình người, miễn là cảm xúc của nhân vật đủ sức thuyết phục khán giả.

Phim của Trung Lùn sắp phải chia sẻ suất chiếu với loạt phim mới.

So với hai phần Làm giàu với ma, chuyên gia đánh giá Trung Lùn tiến bộ ở cách xử lý chất hài trong một câu chuyện chính kịch. Kinh nghiệm diễn hài giúp đạo diễn tìm được tiếng cười từ cách các bạn tù đối đáp, ứng xử với nhau. Những phân đoạn này giúp người xem bớt ngột ngạt, đồng thời dành khoảng lặng cho câu chuyện về hoàn cảnh của từng người.

Đây được xem là bước tiến đáng kể của Trung Lùn khi chuyển từ những phim thiên về giải trí sang một đề tài đòi hỏi nhiều hơn ở cách kể về con người và đời sống xã hội.

Về khả năng chạm 300 tỷ đồng, chuyên gia cho rằng cơ hội vẫn còn, nhưng thử thách sẽ đến ngay trong tuần kế tiếp. Khi các phim mới, trong đó có Con mắt thứ ba, Bắt cá ba tay ra rạp, Trại giam hạnh phúc nhiều khả năng phải chia sẻ suất chiếu.