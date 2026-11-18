Theo Reuters, Ukraine hôm 17/11 tiếp tục tiến hành đợt tấn công thứ hai trong hai ngày liên tiếp nhằm vào cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, công trình giao thông quan trọng bắc qua eo biển Kerch, nối vùng Krasnodar của Nga với bán đảo Crimea.

Các hình ảnh và video lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy một phần phần vòm chính của cây cầu đã đổ xuống biển. Tuyến đường sắt vẫn đứng vững nhưng bị hư hại.

Hình ảnh cầu Crimea trước và sau khi hứng chịu các vụ tấn công từ Ukraine. Ảnh: Reuters/Telegram

Bộ Giao thông Nga sau đó xác nhận cầu Crimea bị tấn công bằng UAV, đồng thời thông báo các chuyên gia đang kiểm tra kết cấu và đánh giá thiệt hại. Theo thông tin ban đầu của cơ quan này, không có thương vong trực tiếp trên cầu.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ tiến hành khôi phục công trình, nhấn mạnh không có nghi ngờ gì về khả năng sửa chữa cây cầu, thậm chí công trình sau khi được khôi phục sẽ còn tốt hơn trước.

Theo hãng thông tấn TASS, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về tình hình cầu Crimea và các biện pháp xử lý sau vụ tấn công.

Trong khi đó, ông Sergei Aksyonov - người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, xác nhận giao thông qua cầu vẫn gián đoạn.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho hay, lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công cây cầu bằng nhiều loại UAV và tên lửa, đồng thời cho biết chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tuần.

Cầu Crimea dài khoảng 19 km, gồm hai tuyến đường bộ và đường sắt chạy song song, trị giá 3,7 tỉ USD. Đây là công trình vượt biển dài nhất châu Âu – được xây dựng với năng lực phục vụ 40.000 lượt xe mỗi ngày, vận chuyển 14 triệu hành khách và 13 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Công trình có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và hậu cần giữa Nga với bán đảo Crimea.

Đây không phải lần đầu cây cầu bị tấn công. Công trình từng bị hư hại trong các vụ việc vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023, khiến hoạt động giao thông phải tạm thời gián đoạn.