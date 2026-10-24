Một phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa bị bắt

Ngày 24/10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, khoảng 4h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, phát hiện và bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ).

Lê Văn Cường tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ công an, Cường lên xe khách tại đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính và phát hiện phạm nhân này.

Cường là một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, vào chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo.

Phạm nhân này đang chấp hành án phạt 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị truy nã đặc biệt gồm: Lữ Văn Toàn (31 tuổi, quê Thanh Hóa), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người; Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ), đang chấp hành án phạt 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai phạm nhân còn lại cùng trú tại tỉnh Gia Lai là Võ Hoàng Duy (27 tuổi), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hồ Văn Tình (24 tuổi), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

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