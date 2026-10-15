Một phạm nhân được kháng nghị giám đốc thẩm về hình phạt, trả tự do

Vụ 7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin với bị án về nội dung Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm . (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKSNDTC-V7 ngày 13/10/2026 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao liên quan phần hình phạt đối với Nguyễn Minh Tín trong Bản án hình sự phúc thẩm số 28/2025/HS-PT ngày 28/8/2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặt làm giấy phép lái xe giả, nhận án phúc thẩm 1 năm tù và 50 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, tại quận Gò Vấp (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Thanh Tuyền cùng Phạm Ngọc Hoàng thông qua mạng xã hội tiếp nhận thông tin, hình ảnh của những người có nhu cầu đặt làm giấy tờ giả. Hai đối tượng trực tiếp làm giả 122 tài liệu của cơ quan, tổ chức, gồm: Giấy phép lái xe, Giấy khám sức khỏe, chứng chỉ cấp, bài sát hạch lý thuyết và các biên bản sát hạch lái xe. Trong số 35 người đặt làm giấy phép lái xe giả có Nguyễn Minh Tín.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2024/HS-ST ngày 19/6/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt Nguyễn Minh Tín mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến phiên phúc thẩm, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển tội danh của Nguyễn Minh Tín sang tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự và tuyên mức án 1 năm tù, phạt 50 triệu đồng.

Sai sót nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phần quyết định của Bản án hình sự phúc thẩm tuyên hai hình phạt chính đối với cùng một bị cáo. Cụ thể, tại mục 2.6, Tòa án tuyên phạt Nguyễn Minh Tín 1 năm tù; tại mục 2.9, Tòa án tuyên phạt bị cáo 50 triệu đồng.

Trong khi đó, phần nhận định của Bản án và Biên bản nghị án đều xác định phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo. Kết quả làm việc Chủ tọa phiên tòa cho thấy việc tuyên đồng thời hai hình phạt chính đối với Nguyễn Minh Tín là do nhầm lẫn.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, theo Điều 32 Bộ luật Hình sự, phạt tiền và tù có thời hạn đều là hình phạt chính. Tuy nhiên, đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính. Vì vậy, việc bản án phúc thẩm đồng thời tuyên phạt Nguyễn Minh Tín 1 năm tù và phạt tiền 50 triệu đồng là trái quy định tại khoản 3 Điều 32 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, phần nhận định và phần quyết định của bản án không thống nhất về hình phạt, vi phạm quy định tại Điều 260 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Một sai sót khác được chỉ ra là tại mục 2.6, bản án phúc thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm” đối với Nguyễn Minh Tín. Trong khi đó, phần nhân thân của bị cáo trong bản án nêu, tiền án trước đây đã được xóa án tích, quyết định xử phạt hành chính cũng đã chấp hành xong.

Những sai lầm nêu trên đã dẫn đến hậu quả trong quá trình thi hành án. Căn cứ phần quyết định của Bản án phúc thẩm, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Minh Tín. Từ ngày 27/7/2026, Tín chấp hành hình phạt 1 năm tù tại Trại giam Định Thành, tỉnh An Giang.

Trước những sai sót nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định kháng nghị một phần Bản án hình sự phúc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, sửa bản án theo hướng bỏ quyết định phạt Nguyễn Minh Tín 1 năm tù, xác định phạt tiền 50 triệu đồng là hình phạt chính duy nhất.

Ngay khi ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ban hành Quyết định số 337 tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện đối với phần hình phạt 1 năm tù tại Bản án hình sự phúc thẩm với Nguyễn Minh Tín, yêu cầu Ban Giám thị Trại giam Định Thành, tỉnh An Giang, trả tự do ngay cho Tín.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt Quyết định số 377, cán bộ Trại giam Định Thành đã hoàn thiện hồ sơ và trả tự do cho Nguyễn Minh Tín.

Hiện vụ án sẽ được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật.