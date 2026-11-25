Từng sợ bị “ghim” vào danh xưng “ca sĩ hát hook”

Năm 2014, Orange được công chúng biết đến khi tham gia Nhân Tố Bí Ẩn (X Factor) với cái tên Khương Hoàn Mỹ. Bốn năm sau đó, ca khúc Người Lạ Ơi, sản phẩm kết hợp của Orange cùng Karik và Superbrothers, đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Thành công của ca khúc cũng mở ra nhiều cơ hội mới, trong đó có giải thưởng Best New Asian Artist tại Mnet Asian Music Awards 2018.

Tuy nhiên, phía sau bước ngoặt ấy, Orange loay hoay với bài toán bản sắc. Việc nổi tiếng nhờ một ca khúc kết hợp cùng rapper khiến nữ ca sĩ vô tình bị gắn với danh xưng “ca sĩ hát hook”. Trải qua những biến cố trong hành trình hoạt động âm nhạc, mãi đến năm 2020, Orange mới cho ra mắt ca khúc tự sáng tác đầu tiên - Ok Anh Đúng.

Năm 2021, ca khúc Khi Em Lớn kết hợp cùng Hoàng Dũng không chỉ mở ra một hướng tiếp cận mới với âm nhạc mà còn giúp Orange nhận ra khả năng kết nối với khán giả thông qua những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Từ một giọng ca từng được biết đến qua những sản phẩm kết hợp, Orange dần đảm nhận vai trò rõ nét hơn trong quá trình định hình thế giới âm nhạc của mình.

Nữ ca sĩ không chỉ lựa chọn ca khúc để thể hiện mà còn tham gia viết nhạc, phát triển câu chuyện, tìm kiếm chất liệu và làm việc cùng các nhà sản xuất để hoàn thiện ý tưởng nghệ thuật.

Bước chuyển này được thể hiện rõ qua CAM'ON - album phòng thu đầu tay phát hành tháng 1/2024, gồm 12 ca khúc do Orange sáng tác. Album được xây dựng như một cuốn nhật ký âm nhạc, lần lượt kể lại những tổn thương, hoài nghi, tình yêu và hành trình học cách thấu hiểu bản thân.

CAM'ON cũng góp phần định hình hình ảnh Orange trong mắt công chúng: Một nữ ca sĩ có giọng hát giàu cảm xúc, có sở trường ở các dòng nhạc R&B, Pop và Ballad, đồng thời sở hữu khả năng kể chuyện qua sáng tác. Dẫu vậy, với Orange, đó không phải khuôn mẫu mà cô muốn duy trì mãi.

Chính những trải nghiệm sau album đầu tay đã thôi thúc Orange khám phá những trạng thái cảm xúc khác, thay vì chỉ tiếp tục kể những câu chuyện buồn. Qua Our Song Vietnam và gần đây nhất là Em Xinh "Say Hi", Orange không ngừng mở rộng khả năng thể hiện khi thử sức với rap, vũ đạo và các tiết mục nhóm lẫn cá nhân. Việc góp mặt trong đội hình BEST 5 của chương trình một lần nữa cho thấy một Orange không ngại làm mới mình, kể cả ở những lĩnh vực trước đây chưa có nhiều cơ hội thử nghiệm.

Từ CAM'ON đến DADOI

Nếu CAM'ON là cuốn nhật ký âm nhạc ghi lại những suy tư và biến động nội tâm, DADOI - album phòng thu thứ hai phát hành ngày 19/11 - lại mang đến một Orange tự do, phóng khoáng và tận hưởng hơn. Gồm 15 ca khúc được sắp xếp thành ba chương cảm xúc, album dẫn dắt người nghe từ những dư âm cũ, các rung động mới đến tinh thần sẵn sàng đón nhận những va chạm trong cuộc sống.

Ở dự án này, Orange không còn tự đóng khung trong hình ảnh một "sầu nữ" hay giọng ca "hát như vừa chia tay mối tình 10 năm". Không xây dựng một phiên bản hoàn hảo để “trình diện” trước công chúng, Orange trong DADOI cho phép bản thân vừa trưởng thành, vừa trẻ con, có lúc bất cần nhưng cũng không ngại yếu mềm. Chính tên gọi DADOI, với nhiều lớp nghĩa như “đã đời”, “đã đợi” hay “giả dối”, đã phản chiếu những góc nhìn và cảm xúc đa dạng cùng tồn tại trong thế giới của Orange.

Tinh thần tự do ấy còn thể hiện qua những thử nghiệm âm nhạc đa dạng.

Lấy R&B làm nền tảng, Orange kết hợp Rock, City Pop, Bedroom Pop, Hip-Hop, Drill và các chất liệu điện tử, với sự đồng hành của các nhà sản xuất âm nhạc NewL, 2pillz và WOKEUP. Bên cạnh 15 ca khúc, album còn được phát triển thành 15 video minh họa âm nhạc (visualizer), mỗi video mang một phong cách hình ảnh riêng, cho thấy nỗ lực xây dựng trải nghiệm nghệ thuật đồng bộ từ âm nhạc đến thị giác. Orange không chỉ thử nghiệm nhiều thể loại hơn mà còn chủ động hơn trong cách kể câu chuyện và định hình thế giới sáng tạo của mình.

Nhìn lại những cột mốc đã qua, có thể thấy Orange ngày càng chủ động trong sáng tạo và định hình bản sắc âm nhạc. Hơn một thập kỷ làm nghề, Orange không còn tự đóng khung trong một màu sắc an toàn. Vẫn giữ thế mạnh tự sự nhưng sẵn sàng thử nghiệm những điều mới, Orange cho thấy cô không cần "lột xác" thành một ai khác để làm mới mình. Nữ ca sĩ đang tự do thể hiện những khía cạnh khác nhau của bản thân và sống một phen "đã đời" cùng âm nhạc mà mình yêu.