Một ông lớn bất động sản công nghiệp phía bắc vay vốn lãi suất 15,5%/năm

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước.

Trong phần thuyết minh ghi nhận một khoản vay 579 tỷ đồng của KBC tại một ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất 15,5%.

Khoản vay này có gốc và lãi vay trả 3 tháng một lần, được thế chấp bằng quyền tài sản liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát và Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ số 15, số 84 Hùng Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại báo cáo bán niên 2026, khoản vay của Kinh Bắc tại ngân hàng này có giá trị lên tới hơn 842 tỷ đồng, lãi suất 14%/năm, tài sản đảm bảo cũng là quyền tài sản liên quan đến dự án nói trên. Khoản vay có ngày trả nợ cuối cùng là 20/6/2030, gốc và lãi vay 3 tháng trả 1 lần.

Sang quý III, giá trị khoản vay được giảm xuống hơn 263 tỷ đồng nhưng lãi suất tăng 1,5 %.

Nguồn: BCTC riêng lẻ quý III/2026 KBC.

Bên cạnh khoản vay có lãi suất 15,5% kể trên, Kinh Bắc còn có khoản vay dài hạn tại nhiều ngân hàng khác nhau, với lãi suất từ 9% - 12,5%/năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt gần 76.674 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và hơn 3% so với cuối quý II. Trong cơ cấu tài sản, tiền và tiền gửi đạt 5.252 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm và giảm 7% so với cuối quý II.

Về nguồn vốn, tổng dư nợ vay cuối quý III đạt gần 33.824 tỷ đồng, chiếm khoảng 69% tổng nợ, tăng 18% so với đầu năm và 4% so với cuối quý II. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 3.145 tỷ đồng, còn vay dài hạn đạt gần 30.678 tỷ đồng.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu đạt gần 27.923 tỷ đồng, gồm hơn 8.022 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lãi suất cho vay BĐS tăng cao

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội. (Ảnh: Hạ An).

Không chỉ Kinh Bắc, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đang chịu mức lãi suất cao, gây áp lực rất lớn về tài chính.

Trao đổi với chúng tôi tại một sự kiện ngày 15/10, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, cho biết lãi suất cao ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản.

"Lãi suất cho vay trung bình đối với chủ đầu tư đang ở mức khoảng 12%/năm, cá biệt có một số khoản lãi suất cao hơn ở mức lên tới 15%/năm", bà Hằng thông tin.

Bên cạnh đó, khách hàng vay mua nhà cũng gặp áp lực từ lãi suất thả nổi. Sau giai đoạn ân hạn, họ không biết lãi suất sẽ tăng đến mức nào, đó là một nỗi lo lớn. Điều này làm khách hàng càng thận trọng hơn trong quyết định đầu tư, gây áp lực lên việc bán hàng của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 ngày 22/9, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn và Phát triển Bất động sản SGO Homes, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cũng đánh giá hiện lãi suất cho vay với doanh nghiệp bất động sản đang tăng mạnh.

Cụ thể, lãi vay trung bình hiện nay là 12 - 14%/năm, tăng đáng kể so với mức 8-10%/năm trước đây. Lãi vay tăng cao đã tạo ra áp lực nặng nề với doanh nghiệp bất động sản.

Với các dự án bất động sản thông thường, quy mô đầu tư vài ngàn tỷ đồng/dự án là rất bình thường và với lãi vay đội lên 3 - 4%/năm như hiện nay, gánh nặng chi phí của doanh nghiệp là rất lớn, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.

Ông Chung dự báo, có thể phải sang đến đầu kỳ tài chính mới của năm 2026, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp mới có thể tốt hơn.

Theo báo cáo từ CTCP Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating), chi phí hoạt động tăng và nguồn vốn thắt chặt sẽ làm suy yếu môi trường tín nhiệm đối với các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam trong 12 tháng tới, so với nửa đầu năm 2026.

Trong đó, áp lực trả nợ và tái cấp vốn sẽ gia tăng mạnh nhất đối với các doanh nghiệp với dòng tiền yếu và các kênh huy động vốn hạn chế. Các doanh nghiệp bất động sản nhà ở gặp khó khăn là một trong những nhóm rủi ro nhất.

Đáng chú ý, tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 9,49% so với cuối năm 2025, chiếm 25,39% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Cụ thể, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,59 triệu tỷ đồng, tăng 19,59% so với cuối năm 2025, chiếm tỷ trọng 49,85% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản.