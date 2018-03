Một nữ sinh lớp 7 tử vong sau khi thi học sinh giỏi

Trước khi vào phòng thi học sinh giỏi, D. cùng với bạn ra quán nước trước cổng trường để ăn chè. Thi xong trở về nhà, cả hai đều có cảm giác đau bụng nhưng chỉ có D. phải nhập viện và tử vong sau đó.

Ngày 30/3, ông Lô Đức Minh, Hiệu trưởng trường THCS Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, một em học sinh của trường bị ngộ độc và tử vong sau khi thi học sinh giỏi.

Thông tin ban đầu, chiều 27/3, em Vi Kim D. (SN 2005, trú tại bản Quạnh, xã Châu Thôn), học sinh lớp 7A trường THCS Châu Thôn đến trường để dự thi học sinh giỏi.

Trước khi thi, em D. cùng với một bạn gái ra trước cổng trường ăn mỗi người một cốc chè. Sau khi ăn chè, người bạn đi lao động và có cảm thấy buồn nôn. Còn em D. vào trường hoàn thành bài thi học sinh giỏi.

Trường THCS Châu Thôn, nơi xảy ra sự việc.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi về tới nhà em D. có biểu hiện buồn nôn, vật vã, tím tái toàn thân, tụt huyết áp nên được gia đình đưa tới Trung tâm y tế huyện Quế Phong để cấp cứu.

Bác sĩ Kim Ban Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cho biết, bệnh nhân nhập viện vào 5h ngày 28/3, trong tình trạng kích thích vật vã, nôn nhiều, nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp không đo được và vô niệu.

“Chúng tôi tiến hành khám, cho truyền dịch lợi tiểu, nâng huyết áp và cho thở oxy. Thấy tình hình diễn biến bệnh tình nặng nề nên chúng tôi đã hoàn tất thủ tục và chuyển cháu lên tuyến trên”, bác sĩ Hoài cho biết.

Sau đó, em D. được gia đình tiếp tục chuyển xuống cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An và bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, do bị trúng độc nặng nên nạn nhân đã tử vong vào 21h ngày 29/3.

Ông Lô Đức Minh, Hiệu trưởng trường THCS Châu Thôn cho biết: “Nhà trường đã cử giáo viên và học sinh đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình nữ sinh. Khi kiểm tra bài thi học sinh giỏi môn Toán thì các thầy cô thấy bài làm của em D. rất tốt, đủ điều kiện đạt HSG cấp trường”.

