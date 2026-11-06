Một nữ sinh lớp 12 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 26/10, Chủ tịch nước có quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13, Trường THPT Marie Curie (TPHCM) vì có thành tích nổi bật ở trong thể thao.

Năm 7 tuổi, Ngọc làm quen với aerobic ở lớp năng khiếu của trường tiểu học. Hơn 10 năm sau, Ngọc vừa đi học, vừa là thành viên đội tuyển aerobic quốc gia lứa tuổi 15-17.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Tiền Phong, Ngọc kể về những mùa hè trên sân tập và những điều em muốn có thêm thời gian để làm trong năm cuối cấp.

Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13, Trường THPT Marie Curie (TPHCM)

- Từ cô bé mỗi tuần học aerobic một buổi, lúc nào em nhận ra mình muốn gắn bó lâu dài với môn này?

Ngay từ lần đầu tiên bước lên sàn thi đấu, em đã cảm nhận được niềm yêu thích và mong muốn theo đuổi bộ môn này một cách nghiêm túc. Đặc biệt, cảm giác được đứng trên sàn đấu, được xướng tên và đại diện cho màu cờ sắc áo khiến em vô cùng hạnh phúc. Chính những cảm xúc ấy đã trở thành động lực để em tiếp tục cố gắng và gắn bó với Aerobic.

- Có những buổi tập kết thúc lúc 22-23 giờ. Một ngày vừa đi học, vừa tập luyện của em diễn ra thế nào?

Buổi sáng và buổi chiều em vẫn học ở trường như các bạn. Tan học, em đến sân tập. Buổi tối, tập xong em mới tranh thủ học bài và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Có hôm em phải bớt thời gian nghỉ ngơi mới lo được cả việc học lẫn việc tập.

Vừa ôn thi tốt nghiệp THPT vừa tập luyện cùng đội tuyển aerobic quốc gia, em có bí quyết là dành trọn sự tập trung cho từng việc. Trên lớp, em nghe kỹ bài giảng và làm xong bài tập ngay tại lớp. Vào phòng tập, em gác chuyện học sang một bên để trau chuốt từng động tác.

Cũng có lúc em mệt, gặp chấn thương hoặc thấy áp lực, nhưng những lúc ấy em đều có thầy cô, gia đình và bạn bè ở bên. Được mọi người động viên, an ủi, em có thêm động lực để tập tiếp.

- Chấn thương ảnh hưởng ra sao đến việc đi học và tập luyện của em? Điều gì trên sân tập khiến em nhớ nhất?

Khi bị chấn thương, có lúc cả việc đi lại của em cũng khó khăn. Việc học bị ảnh hưởng, còn trên sân tập, có những động tác kỹ thuật em khó thực hiện. Em thường chủ động nói với huấn luyện viên để cùng tìm cách hồi phục phù hợp. Trong thời gian đó, em điều chỉnh cường độ tập và tránh những động tác có thể ảnh hưởng đến chỗ đang đau.

Em nhớ cả những lần chúng em thất bại. Có những ngày cả đội tập rất vất vả, có những lần kết quả chưa được như mong muốn và cả những giọt nước mắt trên sân tập. Điều em nhớ là những lúc như vậy, các bạn vẫn ở bên an ủi nhau rồi lại cùng nhau cố gắng. Để có được những tấm huy chương ấy, chúng em đã cùng trải qua nhiều lần như thế.

Vũ Hồng Ngọc trong một lần thi đấu

- Trong những lần thi đấu quốc tế, giải nào khiến em cảm thấy áp lực nhất và em thường tự nhủ điều gì trước khi ra sân?

Có lẽ là giải đấu tại Nhật Bản năm 2026. Khi kết thúc phần thi, em cảm thấy mình vẫn chưa thể hiện được hết những gì đã chuẩn bị.

Trước mỗi lần ra sàn, em thường nghĩ đến hàng trăm lần mình đã tập đi tập lại bài thi ấy. Em tự nhủ mình đã chuẩn bị rất nhiều cho khoảnh khắc này, mình có thể làm được. Nghĩ vậy giúp em bình tĩnh và tự tin hơn.

- Đang học lớp 12, em hình dung con đường của mình sau khi tốt nghiệp thế nào?

Em vẫn muốn tiếp tục thi đấu thể thao đỉnh cao. Em mong có thêm cơ hội dự các giải quốc tế để được cọ xát, học hỏi và xem mình còn có thể tiến bộ đến đâu. Trước mắt, em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc học.

Em tiếc nhất là có ít thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Em cũng ít khi có được một mùa hè trọn vẹn như các bạn, vì mùa hè thường là lúc chúng em phải tăng cường tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu.

Những khi rảnh, em thích đi cà phê, chụp ảnh với bạn bè, tham gia các workshop về hoa hoặc đi ăn cùng gia đình. Đó là những lúc em được thư giãn sau những buổi tập căng thẳng.

Vũ Hồng Ngọc (đứng giữa) tại Giải vô địch thể dục aerobic châu Á. Ảnh: NVCC

- Sau khi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, thành tích nào em muốn chinh phục tiếp theo?

Em muốn giành được một tấm huy chương SEA Games. Em mong có cơ hội thi đấu và mang huy chương về cho Việt Nam.

Để vừa theo đuổi mục tiêu đó vừa học tốt, em mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô, gia đình và bạn bè. Em biết để mình có được thành tích ngày hôm nay, mọi người đã dành cho em rất nhiều công sức và tình yêu thương. Em rất biết ơn về điều đó.

Cảm ơn Hồng Ngọc!

4 huy chương vàng trong năm 2026 Năm 2026, Vũ Hồng Ngọc giành 2 huy chương vàng tại Giải vô địch thể dục aerobic châu Á và 2 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ thể dục aerobic quốc gia. Với những thành tích của mình, Hồng Ngọc vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.