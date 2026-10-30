Một nữ giám đốc ở Cà Mau bị bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Thị Kiểng bị tố giác có hành vi đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Kiểng. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ (thường trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), Kiểng đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ giao tiền và được hưởng hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm. Để tạo lòng tin, Kiểng chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không phát sinh giao dịch tương ứng. Tin tưởng các chứng từ này, ông Đ nhiều lần giao tiền nhưng Kiểng không thanh toán theo thỏa thuận. Qua điều tra, số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Đ được xác định là 17.212.029.000 đồng.

Đối với ông T.C.H (thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Kiểng nhận tiền để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận. Trong đó, có trường hợp Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Số tiền còn lại, Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Theo tài liệu điều tra, số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của ông H là 17.615.000.000 đồng.

Bị can Hồ Thị Kiểng. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền đặt cọc. Các nội dung này đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Kiểng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Cà Mau thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Kiểng khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (gặp Trực ban hình sự); hoặc qua số điện thoại 0949.479.697 (gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, Điều tra viên thụ lý vụ án) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.