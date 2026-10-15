Một nữ diễn viên đình đám lên tiếng về tin cưới Go Kyung Pyo

Mới đây, nữ diễn viên Ryu Hye Young đã lên tiếng làm rõ về tin đồn tình cảm với người bạn thân là Go Kyung Pyo sau khi nam diễn viên xuất hiện trong chương trình I Live Alone.

Cụ thể, trong buổi phỏng vấn, Ryu Hye Young chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp khi quảng bá bộ phim điện ảnh Killing Time. Tại đây, nữ diễn viên cũng nhắc đến những phản ứng của khán giả trước mối quan hệ giữa cô và Go Kyung Pyo, người bạn thân thiết trong giới giải trí.

Ryu Hye Young lên tiếng về tin đồn cưới Go Kyung Pyo. (Ảnh từ Chosun)

Ryu Hye Young cho biết bản thân không mong muốn vướng vào những suy đoán tình cảm như vậy. Tuy nhiên, khi đọc các bình luận dưới video của Go Kyung Pyo trên kênh YouTube của chương trình I Live Alone, cô nhận ra mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về mối quan hệ giữa nam và nữ.

Theo nữ diễn viên, có những khán giả khẳng định chắc chắn rằng cả hai từng hẹn hò rồi chia tay. Một số người khác thậm chí dự đoán họ sẽ bất ngờ gửi thiệp cưới sau vài năm nữa. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng Ryu Hye Young và Go Kyung Pyo đơn thuần là bạn bè, hoặc chỉ có một người dành tình cảm đặc biệt cho đối phương.

Trước những suy đoán trái chiều, Ryu Hye Young bật cười và khẳng định: "Sẽ không có chuyện nhận được thiệp cưới đâu". Phát ngôn của nữ diễn viên được xem là lời phủ nhận rõ ràng trước những đồn đoán về khả năng tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa cô và Go Kyung Pyo.

Đáng chú ý, Ryu Hye Young không tỏ ra quá khó chịu trước những bình luận này. Trái lại, cô cho biết bản thân xem đây là cơ hội để hiểu thêm về suy nghĩ của công chúng. Nữ diễn viên chia sẻ rằng việc đọc bình luận giúp cô nhận ra có những người nhìn nhận quan hệ nam nữ theo cách mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. Qua đó, cô cũng có thêm những góc nhìn mới về cuộc sống.

Ryu Hye Young phủ nhận chuyện cưới Go Kyung Pyo. Cả hai từng đóng cặp trong phim Replay 1988. (Ảnh: Chosun)

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, Ryu Hye Young còn tiết lộ những thay đổi trong cách xây dựng sự nghiệp. Sau khi nổi tiếng với vai Sung Bo Ra trong bộ phim truyền hình Reply 1988, cô từng chịu áp lực lớn vì lo sợ hình tượng nhân vật này sẽ khiến bản thân bị đóng khung trong mắt khán giả lẫn những người làm nghề.

Nữ diễn viên thừa nhận từng ám ảnh với suy nghĩ phải nhanh chóng thể hiện những vai diễn khác biệt. Tuy nhiên, sau này, cô chủ động gặp gỡ các nhà sản xuất, đạo diễn để trò chuyện và giới thiệu bản thân thay vì chỉ chờ công ty quản lý tìm kiếm cơ hội. Theo Ryu Hye Young, việc trực tiếp tiếp xúc giúp mọi người nhận ra cô ngoài đời có nhiều khía cạnh khác với nhân vật Sung Bo Ra.

Ở tuổi 36, Ryu Hye Young cho rằng việc chủ động gặp gỡ mọi người cũng là một phần công việc của diễn viên. Cô dần tham gia các chương trình giải trí và nội dung YouTube, đồng thời chấp nhận việc xuất hiện nhiều hơn trước công chúng có thể khiến bản thân nhận thêm những bình luận tiêu cực.

Ryu Hye Young sinh năm 1991, được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Sung Bo Ra trong Reply 1988. Trong khi đó, Go Kyung Pyo cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim đình đám này và duy trì mối quan hệ thân thiết, khiến những tương tác giữa họ nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.