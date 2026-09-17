Một nơi tại Việt Nam được gọi tên những khu phố 'ngầu nhất thế giới' năm 2026

Chợ Tân Định là một trong những ngôi chợ lâu đời và nổi tiếng bậc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Một trong những điều tuyệt vời nhất của một chuyến du lịch ngắn ngày đến các thành phố trên thế giới là khi nơi đó bắt đầu mang lại cho du khách cảm giác như một ngôi nhà thứ hai.

Đơn giản là ngồi trong quán bar trở thành “quán quen” vào cuối tuần, nhận được hàng loạt gợi ý hay từ một khách sạn do gia đình quản lý, hoặc tình cờ khám phá một hiệu sách ấm cúng với những cuốn sách do nhân viên giới thiệu và là tác phẩm của các tác giả địa phương.

Du khách giờ đây đang thích thú với những khu phố ngầu, để tận hưởng trọn vẹn cảm giác "khó có thể diễn tả thành lời" ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Mới đây, tạp chí Time Out đã bình chọn phường Tân Định ở thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) là một trong khu phố sầm uất "ngầu nhất" thế giới. Tại Việt Nam, phường Tân Định nằm ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được gọi tên trong danh sách xếp hạng năm 2026.

Mang đến sự yên bình, phường Tân Định gợi lên cảm giác an yên cho du khách khi ghé thăm. Những đánh giá nhìn nhận sức hấp dẫn của khu phố này là cảm giác bình yên và tĩnh lặng trước cuộc sống sôi động xung quanh.

Trong khi những tòa nhà cao tầng và các quán bar sân thượng ở Quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chen chúc, góc phố này vẫn giữ được những dãy nhà thấp tầng, không gian yên tĩnh và vô số địa điểm ăn uống hấp dẫn.

Một ngày hoàn hảo ở Tân Định sẽ bắt đầu bằng bữa sáng với bánh cuốn tại Bánh Cuốn Tây Hồ 127, dạo qua những sạp bán lụa ở chợ Tân Định. Đến trưa, thưởng thức bánh xèo nướng trên than. Sau đó, thưởng thức một ly cà phê đá ngọt tại Cà Phê Đỗ Phủ, rồi đi dọc theo con kênh vào lúc hoàng hôn.

Trong thời gian dài, khu phố Tân Định (thuộc Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những khu vực sầm uất, lâu đời và mang đậm nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của thành phố.

Khu chợ lâu đời nhất Sài Gòn - Tân Định chắc hẳn đã là địa điểm quá quen thuộc với người dân thành phố mang tên Bác.

Ngoài ra, danh sách do Time Out bình chọn năm nay cũng bao gồm khu phố Jongno 3-ga ở Seoul, Hàn Quốc. Được nhắc đến là thiên đường ẩm thực sôi động và không xa lạ, Jongno 3-ga nổi tiếng với đồ ăn đường phố hấp dẫn cùng các cửa hàng, cơ sở kinh doanh độc lập.

Bên cạnh đó trong danh sách cũng nhắc đến phố L’Ocean ở Rabat, Thủ đô Morocco, với nhiều cửa hàng kinh doanh độc lập và nét văn hóa địa phương. Neos Kosmos mang đậm chất nghệ thuật ở Athens và Chinatown ở Los Angeles - nơi trân trọng những giá trị lịch sử, đồng thời không ngừng đổi mới.

Danh sách của Time Out được thực hiện thường niên sẽ công bố những khu phố ngầu nhất tại các thành phố trên thế giới, với sự đánh giá của mạng lưới các cây bút và biên tập viên trên toàn cầu.