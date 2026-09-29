Một nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông lớn tại AgriS

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HoSE: SBT) vừa công bố thông tin Brilliant Solutions INC đã mua thêm khoảng 11,66 triệu cổ phiếu SBT.

Trước giao dịch, tổ chức này sở hữu hơn 46 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,93% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Sau giao dịch, lượng sở hữu tăng lên hơn 57,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,18%, vượt ngưỡng 5% và trở thành cổ đông lớn của TTC AgriS.

Thông tin về Brilliant Solutions xuất hiện trong bối cảnh cơ cấu sở hữu tại AgriS gần đây có những thay đổi.

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công bố ngày 25/9/2026, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, đã hoàn tất mua 11 triệu cổ phiếu SBT trong giai đoạn từ ngày 8/9 đến 21/9/2026 theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà My sở hữu hơn 120 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,92% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Báo cáo cũng ghi nhận CTCP Đầu tư Thành Thành Công, doanh nghiệp gắn với gia đình bà Đặng Huỳnh Ức My và bà Huỳnh Bích Ngọc, hiện đang sở hữu hơn 137 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,74%; trong khi cá nhân bà Huỳnh Bích Ngọc sở hữu hơn 59 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,33%.

Tổng số cổ phiếu do bà My và các bên liên quan nắm giữ là hơn 317 triệu cổ phiếu, tương ứng 34,01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của AgriS.

Ở góc độ hoạt động, AgriS đang tăng cường kết nối quốc tế và mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp.

Ngày 16/9, doanh nghiệp khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS tại Singapore, định hướng kết nối nghiên cứu, công nghệ, sản xuất, nguồn vốn và thị trường nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa trong lĩnh vực nông nghiệp.