Một người xếp hạng 67 thế giới, một người 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Hai mỹ nhân Việt sở hữu sắc vóc quyến rũ ra sao?

Trong làng giải trí Việt, Trương Tri Trúc Diễm và Thảo Nhi Lê là hai gương mặt từng ghi dấu ấn tại bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế do TC Candler thực hiện. Nếu Trúc Diễm đại diện cho vẻ đẹp Á Đông thanh tú, dịu dàng thì Thảo Nhi Lê lại nổi bật với phong cách hiện đại, cá tính cùng hình thể săn chắc.

Không chỉ sở hữu đường nét gương mặt cuốn hút, cả hai còn duy trì vóc dáng cân đối nhờ chú trọng tập luyện và chế độ ăn uống. Ở tuổi 39, Trúc Diễm vẫn giữ được thân hình mảnh mai, trong khi Thảo Nhi Lê thường xuyên gây chú ý với những bộ ảnh bikini khoe vòng eo thon và cơ bụng rõ nét.

Trương Tri Trúc Diễm

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, là một trong những mỹ nhân Việt từng được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp thanh tú, ngọt ngào. Năm 2014, cô xuất hiện trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, đứng ở vị trí thứ 67. Thành tích này giúp tên tuổi người đẹp nhận thêm sự chú ý bên cạnh những hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Ở tuổi 39, Trúc Diễm vẫn sở hữu gương mặt hài hòa với đôi mắt sâu, sống mũi cao và nụ cười tươi tắn. Người đẹp cao 1,74 m, có vóc dáng thanh mảnh, vòng eo gọn gàng và đôi chân dài. Nhờ lợi thế hình thể, cô dễ dàng lựa chọn nhiều kiểu trang phục, từ những thiết kế thanh lịch, kín đáo đến váy áo ôm sát tôn đường cong.

Để duy trì ngoại hình, Trúc Diễm chú trọng kết hợp vận động và ăn uống có kiểm soát. Theo những chia sẻ trước đây, cô từng dành khoảng ba buổi mỗi tuần để tập võ tổng hợp MMA, đồng thời duy trì thói quen đi bộ từ hai đến ba buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng một đến hai tiếng. Việc thay đổi hình thức vận động giúp người đẹp rèn luyện thể lực và duy trì sự linh hoạt của cơ thể.

Trong chế độ dinh dưỡng, Trúc Diễm thường ưu tiên các thực phẩm như lòng trắng trứng, ức gà luộc, thịt nạc và salad. Cô cũng từng chia sẻ thói quen chia nhỏ khẩu phần, bổ sung nước ép, sữa hạt và hạn chế ăn sau 20h. Đây là những lựa chọn cá nhân trong quá trình giữ dáng của người đẹp, không phải chế độ ăn phù hợp với tất cả mọi người.

Bên cạnh hình thể, phong cách thời trang cũng góp phần tạo nên sức hút của Trúc Diễm. Cô thường xuất hiện với những bộ trang phục có phom dáng tinh tế, màu sắc trang nhã, kết hợp phụ kiện vừa phải để tôn lên nét đẹp trưởng thành. Dù lựa chọn hình ảnh nữ tính hay quyến rũ, người đẹp vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng đặc trưng.

Từ năm 2021, Trúc Diễm sang Mỹ sinh sống và tiếp tục theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Năm 2026, cô nhận lời mời tham gia casting cho Victoria's Secret Fashion Show và hoàn thành vòng callback vào tháng 5. Việc tiếp tục thử sức với những cơ hội mới ở tuổi U40 cho thấy người đẹp vẫn dành nhiều tâm huyết cho công việc người mẫu, diễn xuất và thời trang.

Thảo Nhi Lê

Khác với nét đẹp dịu dàng của Trúc Diễm, Thảo Nhi Lê gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, đường nét góc cạnh và làn da nâu khỏe khoắn. Người đẹp được biết đến với phong cách thời trang phóng khoáng, hiện đại, thường xuyên lựa chọn những thiết kế táo bạo để tôn lên lợi thế hình thể.

Đáng chú ý, Thảo Nhi Lê từng có ba năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, từ năm 2020 đến 2022. Năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trở thành một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ở tuổi ngoài 30, Thảo Nhi vẫn duy trì vóc dáng cân đối với vòng eo thon, cơ bụng rõ nét và đường cong quyến rũ. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện bikini, trang phục thể thao hoặc váy áo ôm sát, thể hiện sự tự tin với cơ thể.

Để giữ hình thể, Thảo Nhi chú trọng các bài tập dành cho vùng bụng và phần thân giữa. Người đẹp từng chia sẻ việc kết hợp hít thở sâu, siết cơ bụng trong lúc tập luyện nhằm cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, việc sở hữu vòng eo thon hay cơ bụng rõ nét còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ riêng các bài tập bụng.

Trong ăn uống, Thảo Nhi từng trải qua giai đoạn nhịn ăn để cải thiện vóc dáng. Sau đó, cô thay đổi quan điểm, hướng đến việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất thay vì quá khắt khe với bản thân. Người đẹp ưu tiên bổ sung rau xanh, trái cây, uống đủ nước và hạn chế ăn vặt. Cô cũng chú ý giảm lượng thực phẩm nhiều đường và tinh bột vào buổi tối.

Nhờ sự kết hợp giữa tập luyện và lựa chọn thực phẩm, Thảo Nhi duy trì được hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Cơ bụng săn chắc cùng làn da nâu trở thành những nét đặc trưng, giúp cô nổi bật trong các bộ ảnh thời trang và những lần xuất hiện trước công chúng.

Không chạy theo phong cách dịu dàng, kín đáo, Thảo Nhi thường lựa chọn trang phục có đường cắt táo bạo, thiết kế ôm sát hoặc bikini để làm nổi bật vóc dáng. Phong cách này phù hợp với hình ảnh tự tin, cá tính mà cô xây dựng trong nhiều năm qua.

Dù theo đuổi hai hình tượng khác nhau, Trúc Diễm và Thảo Nhi Lê đều cho thấy sự đầu tư trong việc chăm sóc ngoại hình và xây dựng phong cách cá nhân. Một người gây ấn tượng với vẻ đẹp đằm thắm, thanh lịch ở tuổi U40, người còn lại nổi bật với hình thể săn chắc và gu thời trang phóng khoáng. Những dấu ấn riêng ấy giúp cả hai tiếp tục duy trì sức hút sau khi từng được gọi tên trong bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế.