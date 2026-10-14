Một người tử vong trong vụ chìm thuyền gần cửa biển Thuận An

Thi thể của ông Lân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 13/10, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Lân (SN 1979) và bà Đặng Thị Bắc (ngụ tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP. Huế) đang đánh bắt cá bằng thuyền máy dài 6m trên vùng đầm phá thì va chạm với phương tiện di chuyển cùng khu vực. Cú va chạm mạnh khiến chiếc thuyền bị chìm hoàn toàn tại điểm cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về hướng cửa biển.

Ngay lúc tai nạn xảy ra, người dân khu vực lân cận nhanh chóng cứu hộ bà Bắc an toàn, còn ông Lân không may bị mất tích.

Nhận được tin báo, Trung tá Lưu Xuân Nghiêm - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, đơn vị đã lập tức cử 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 ca nô chuyên dụng phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương khoanh vùng, tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm.

Đến 20h35 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.