Một người tử vong tại nhà sau vụ nổ lớn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 ngày 14/10, chính quyền xã An Trường, TP Hải Phòng nhận tin báo về việc ông V.V.V (trú xã An Trường) tử vong tại nhà.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh DT)

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện xung quanh khu vực xảy ra vụ việc có nhiều xác pháo, bước đầu xác định nạn nhân tử vong liên quan đến pháo nổ.

Công an xã An Trường, TP Hải Phòng đã bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.