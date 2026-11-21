Biển Nha Trang sóng lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tắm biển. (Ảnh: VŨ TÂN)

Thông tin ghi nhận, sáng cùng ngày, một phụ nữ đang tắm biển thì bất ngờ có dấu hiệu đuối nước. Phát hiện sự việc, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, người đàn ông gặp khó khăn trong quá trình cứu người, sau đó cũng rơi vào tình trạng đuối nước.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, ông P.S. (45 tuổi), nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cùng đồng nghiệp nhanh chóng mang phao lao xuống biển, tiếp cận và đưa các nạn nhân vào bờ.

Sau quá trình ứng cứu, người phụ nữ được cứu sống, sức khỏe cơ bản ổn định. Tuy nhiên, người đàn ông trực tiếp lao xuống biển cứu người đã tử vong.

Còn ông P.S., sau khi đưa các nạn nhân vào bờ, có biểu hiện mệt mỏi rồi bất ngờ ngất xỉu. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Chỉ huy Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết, ông P.S. có dấu hiệu xuất huyết não, tình trạng sức khỏe nguy hiểm và đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Trong những ngày qua, thời tiết thay đổi thất thường, tại vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, cao từ 2-3m, biển động mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống biển tắm, bơi lội khi điều kiện thời tiết, sóng biển không bảo đảm an toàn. Đồng thời, người dân và du khách cần nghiêm túc chấp hành các biển cảnh báo cấm tắm, bơi lội tại những khu vực nguy hiểm, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.