Một người từ Congo về nước mắc sốt rét, nguy kịch sau 15 ngày uống thuốc nam

BS Võ Đức Linh, Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh nhân L.V.N. (46 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) có tiền sử mắc viêm gan B từ năm 2009 nhưng chưa điều trị.

Trước khi về nước, bệnh nhân có gần 2 năm làm việc tại Congo – quốc gia thuộc khu vực châu Phi có bệnh sốt rét lưu hành. Trong thời gian này, bệnh nhân từng nhiều lần xuất hiện các cơn sốt, rét run, từng khám và dùng thuốc không rõ loại.

Khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng vàng da, vàng mắt tăng dần kèm mệt mỏi, ăn uống kém nên quyết định về Việt Nam thăm khám. Mặc dù bác sĩ đã chỉ định nhập viện theo dõi, bệnh nhân không đồng ý mà tự mua thuốc nam uống trong khoảng 15 ngày.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC

Tối 6/10, gia đình phát hiện người bệnh bị ngã, rối loạn ý thức, gọi hỏi không đáp ứng nên đưa cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương. Tại đây, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị theo hướng nhiễm khuẩn huyết và theo dõi hôn mê gan trên nền viêm gan B. Tình trạng không cải thiện, bệnh nhân lập tức được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi tiếp nhận tại Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh đang trong tình trạng an thần, thở máy, da và củng mạc mắt vàng rõ, nước tiểu sẫm màu. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nhiều bất thường: rối loạn đông máu, tăng bilirubin máu, tăng men gan và suy thận. Bệnh nhân rơi vào tình trạng rất nặng, tổn thương đa cơ quan, cần điều trị tích cực.

Theo BS Võ Đức Linh, với tiền sử viêm gan B chưa điều trị kết hợp biểu hiện vàng da, rối loạn ý thức, định hướng ban đầu dễ tập trung vào biến chứng bệnh gan mạn tính.

Tuy nhiên, quá trình khai thác bệnh sử ghi nhận yếu tố dịch tễ đặc biệt quan trọng: bệnh nhân từng làm việc gần 2 năm tại vùng lưu hành sốt rét Congo và có nhiều đợt sốt, rét run chưa rõ nguyên nhân.

Từ yếu tố này, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc sốt rét nặng và chỉ định xét nghiệm tìm ký sinh trùng. Kết quả xác nhận dương tính với Plasmodium falciparum – tác nhân gây sốt rét nguy hiểm, dễ dẫn đến biến chứng đe dọa tính mạng.

"Sốt rét do P. falciparum có thể diễn biến nhanh, gây biến chứng nghiêm trọng như rối loạn ý thức, suy thận cấp, suy hô hấp, thiếu máu nặng, rối loạn đông máu và tổn thương nhiều cơ quan. Đáng chú ý, ở thể nặng, các triệu chứng tổn thương cơ quan có thể nổi bật hơn cơn sốt thông thường. Việc không sốt tại thời điểm khám không đủ để loại trừ bệnh" BS Võ Đức Linh

Ở trường hợp này, các triệu chứng còn bị chồng lấp bởi tiền sử viêm gan B chưa điều trị và việc tự uống thuốc nam, khiến chẩn đoán ban đầu gặp nhiều khó khăn. Việc khai thác kỹ yếu tố dịch tễ đóng vai trò then chốt giúp tránh bỏ sót bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

BSCKII. Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện – Trưởng Khoa Cấp cứu cho biết thêm về ca bệnh. Ảnh: BVCC

BS Võ Đức Linh đưa ra các khuyến cáo quan trọng: Đối với người trở về từ vùng lưu hành sốt rét (đặc biệt là châu Phi): Chủ động đến cơ sở y tế khám ngay khi xuất hiện triệu chứng: sốt, rét run, đau đầu, mệt mỏi bất thường, vàng da... Chủ động thông báo cho bác sĩ về quốc gia đã đến, thời gian lưu trú, các đợt sốt trước đó và các loại thuốc từng sử dụng. Triệu chứng sốt rét có thể xuất hiện muộn sau khi đã rời khỏi vùng dịch. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc trì hoãn việc thăm khám. Đối với người chuẩn bị đi đến vùng lưu hành dịch: Tìm hiểu trước nguy cơ dịch bệnh tại điểm đến. Chủ động phòng tránh muỗi đốt (ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi, mặc quần áo dài tay). Tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để sử dụng thuốc dự phòng sốt rét phù hợp.