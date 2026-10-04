Một người trúng độc đắc Vietlott gần 200 tỷ đồng, kỷ lục 153 người trúng giải Nhất

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng ngày 04/10/2026 sản phẩm Mega 6/45, đã có 01 khách hàng trúng thưởng Jackpot 1 trị giá tới 199.576.277.000 đồng.

Kết quả quay số mở thưởng hôm nay

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng hôm nay là 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45. Hiện chưa rõ điểm bán hàng nào đã phát hành ra vé số may mắn nêu trên.

Đáng nói, đây là kỳ quay số mở thưởng có số giải Nhất kỷ lục, lên tới 153 giải. Mỗi giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, là các vé số trùng 5/6 số của dãy số nêu trên.

Theo quy định mới tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng xổ số sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị trúng thưởng trên 20 triệu đồng.

Theo đó, vị khách hàng may mắn trúng Jackpot hôm nay sẽ phải nộp vào ngân sách số tiền thuế hơn gần 20 tỷ đồng, thực lĩnh gần 180 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thuế nêu trên sẽ nộp vào ngân sách địa phương nơi phát hành vé số trúng thưởng.