Một người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng

Sáng nay (23-3) người dân ở khóm 30/4 (phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bàng hoàng khi phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi) nằm chết trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương, nghi là bị sát hại.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Duyên Hải, Phòng Cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự Công an Trà Vinh với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Bà Đào sống một mình, nhà ở cặp quốc lộ 53, hiện 2 người con của bà đang đi làm ăn ở tỉnh Bình Dương ít khi về.

Vụ việc thu hút đông người hiếu kỳ đến xem.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo tại hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sáng ngày xảy ra vụ việc, chủ lò mổ heo không thấy bà Đào đến lấy thịt heo để bán ở chợ thị xã Duyên Hải như mọi ngày nên liên lạc qua điện thoại với bà nhưng không được. Sau đó người này liên hệ với hàng xóm của bà Đào để nhờ gọi dùm thì phát hiện sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh để sớm làm rõ vụ án.

Hồng Dương