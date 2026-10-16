Một người nước ngoài bị hở van tim nặng được phẫu thuật kịp thời

Anh Clayton David Andrew (43 tuổi), sinh sống tại Việt Nam khoảng 10 năm, thường xuyên chơi bóng đá, bơi lội và chạy bộ. Anh bị chấn thương vùng sườn khi chơi bóng đá, đi khám và bất ngờ phát hiện hở van hai lá nguyên phát mức độ nặng do thoái hóa dạng Barlow.

Đáng chú ý, dù chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng, kết quả thăm khám cho thấy buồng tim trái đã giãn, một số thông số phản ánh chức năng tim bắt đầu thay đổi.

GS TS BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, hở van hai lá khiến một phần máu chảy ngược về nhĩ trái sau mỗi nhịp tim.

Phẫu thuật viên theo dõi hình ảnh nội soi phóng đại trong quá trình đánh giá và sửa tổn thương van hai lá.

Tình trạng kéo dài làm tăng gánh nặng cho tim, gây giãn buồng tim và ảnh hưởng chức năng tim. Vì vậy, người bệnh cần được đánh giá toàn diện để xác định thời điểm can thiệp phù hợp, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường.

Theo TS BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, thoái hóa van hai lá dạng Barlow là tổn thương phức tạp do mô van dày, dư thừa, nhiều phân đoạn bị sa và dây chằng có thể giãn hoặc đứt.

Ở trường hợp anh Andrew, vùng P2 của lá sau van hai lá bị sa rộng, kèm đứt dây chằng.

Sau khi đánh giá tổn thương, ê-kíp quyết định sửa van thay vì thay van nhân tạo nhằm bảo tồn cấu trúc tự nhiên của tim và duy trì chức năng thất trái.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn. Bác sĩ tiếp cận tim qua đường rạch khoảng 4 cm ở ngực phải, kết hợp một đường nhỏ để đặt camera, thay vì mở xương ức.

Các bác sỹ phẫu thuật nội soi bảo tồn van tim.

Ê-kíp sử dụng hai cặp dây chằng nhân tạo nâng đỡ vùng van bị sa, đồng thời đặt vòng van kích thước 36 để khôi phục hình dạng và kích thước vòng van.

Kết quả siêu âm tim qua thực quản ngay trong mổ cho thấy hai thất co bóp tốt, tình trạng hở van được khắc phục đáng kể. Người bệnh được rút nội khí quản sau 5 giờ, chuyển về khoa phòng vào ngày hậu phẫu thứ hai và xuất viện vào ngày thứ tư.

Tại lần tái khám sau một tuần, vòng van ở đúng vị trí, không gây hẹp van; dòng hở bệnh lý gần như được loại bỏ, kích thước thất trái giảm rõ rệt so với trước phẫu thuật.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo hở van hai lá nặng có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Người dân cần khám, theo dõi định kỳ để phát hiện sớm những thay đổi về cấu trúc và chức năng tim, qua đó can thiệp đúng thời điểm, tránh để chức năng tim suy giảm mới điều trị.