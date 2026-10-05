Một người dân tự nguyện giao nộp rùa hộp lưng đen nhặt được khi làm rẫy

Sáng 5-10, Công an phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa hộp lưng đen do anh Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1990, trú tại địa phương) tự nguyện giao nộp.

Anh Cường mang cá thể rùa đến trụ sở Công an phường Phan Rang giao nộp.

Trước đó, trong lúc làm rẫy, anh Cường phát hiện cá thể rùa nói trên nên đã mang đến trụ sở Công an phường Phan Rang để bàn giao. Qua xác minh, đây là rùa hộp lưng đen (tên khoa học Cuora amboinensis), thuộc Nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Phan Rang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước tiến hành các thủ tục theo đúng quy định. Hiện cá thể rùa đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và sẽ sớm được thả về môi trường tự nhiên phù hợp.

Công an phường Phan Rang biểu dương tinh thần tự giác bảo vệ động vật hoang dã của anh Cường; đồng thời khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép động vật hoang dã.