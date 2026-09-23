Một người đàn ông tử vong trên bình điện hạ thế

Chiều 23/9, Công an phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo liên quan vụ một người tử vong sau khi bình điện hạ thế phát nổ.

Theo báo cáo, khoảng 22h ngày 22/9, Công an phường An Xuyên tiếp nhận tin báo về việc trụ điện số 447AX211/09 phát nổ, cháy bình điện hạ thế.

Lực lượng công an đến hiện trường, phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên bình điện. Công an phường phối hợp lực lượng điện lực và phòng cháy, chữa cháy đưa người này xuống đất, xác định đã tử vong.

Nạn nhân là anh L.B.D (SN 1985, ngụ ấp 1, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau). Cha ruột của ông D. là ông L.B.A được mời đến nhận dạng và xác định thi thể.

Theo Công an phường An Xuyên, trên bình hạ thế nơi phát hiện thi thể có một kìm cộng lực dài khoảng 40cm, được xác định dùng để cắt dây điện. Phía dưới trụ điện, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy hiệu Viva màu xanh, biển số 68S5-1733. Trên xe có 2 điện thoại di động được bỏ trong một bọc nylon màu trắng.

Ngoài ra, một bao màu trắng chứa dây điện loại tiếp địa đã bị cắt cũng được phát hiện tại đây. Công an nghi vấn số dây điện này có thể được cắt tại các trụ điện khác.

Làm việc với công an, gia đình cho biết ông D. có sử dụng ma túy nhiều năm và từng 4 lần đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện bắt buộc tỉnh Đồng Nai.