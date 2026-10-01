Một người đàn ông tử vong dưới hồ Bảy Mẫu

Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp.

Sáng 1/10, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực hồ Bảy Mẫu (phường Thành Sen) nên trình báo cơ quan chức năng.

Xe đạp và dép nạn nhân được phát hiện trên bờ hồ.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Sen nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh N.D.C (SN 1978), trú tại tổ dân phố 6, phường Thành Sen. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, gia đình đã có mặt tại hiện trường để làm thủ tục pháp lý.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.