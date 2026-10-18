Một người đàn ông tử vong bất thường trên núi Lớn ở Vũng Tàu

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h sáng nay, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận thông tin về việc phát hiện một người tử vong trên núi Lớn. Nạn nhân là ông N.H.V (SN 1958) được phát hiện tại khu vực một cơ sở tôn giáo trên núi. Qua kiểm tra sơ bộ không phát hiện thương tích trên cơ thể nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện ông N.H.V nằm tử vong (hình CLB SOS Vũng Tàu).

Trước đó, chiều tối 17/10, người nhà của nạn nhân đã đăng tải thông tin lên một số hội nhóm về việc người thân đi leo núi (từ lúc 14h30) nhưng không thấy về nhà như thường lệ. Vì vậy, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và nhờ cộng đồng hỗ trợ. Có khá đông người dân, các hội nhóm đã hỗ trợ tham gia tìm kiếm người đi lạc nhưng không có kết quả, dù nhiều người đã tìm kiếm đến quá nửa đêm.

Hình ảnh ông N.H.V lúc mới đi bộ lên núi.

Đến sáng nay 18/10, công việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Đến khoảng 8h sáng thì lực lượng tìm kiếm nhận được thông báo đã phát hiện một người đàn ông lớn tuổi, nhưng đã tử vong và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin để xác minh làm rõ, giải quyết vụ việc theo quy định.