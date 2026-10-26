Một người đàn ông ở Cà Mau trúng số hơn 39 tỉ đồng

Chiều 26.10, ông Tô Ích Tuyên, đại lý vé số Ngọc Quang (tỉnh Cà Mau) cho biết, đại lý vừa thực hiện việc đổi thưởng cho khách hàng là một người đàn ông đã mua nguyên cây vé gồm 160 tờ. Khách hàng này đã trúng giải đặc biệt và an ủi, với tổng giá trị tiền thưởng là 39,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cây vé số mà người đàn ông ở tỉnh Cà Mau đã may mắn trúng thưởng với số tiền lớn. Ảnh: Đại lý vé số cung cấp

Theo ông Tuyên, người đàn ông này thường hay mua vé số nguyên cây tại đại lý của ông. Do đó, khi phát hiện khách hàng trúng thưởng thì đại lý chủ động thông báo, đồng thời tiến hành các thủ tục trao thưởng cho ông.

Cụ thể, người đàn ông này trúng tổng cộng 160 vé, gồm: 16 vé giải đặc biệt (trị giá 2 tỉ đồng mỗi vé) có dãy số 361620 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 24.10.

Đồng thời còn trúng 144 vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Sau khi khấu trừ thuế theo quy định, tổng số tiền mà người đàn ông may mắn trên nhận được là 35,6 tỉ đồng.

Người đàn ông trúng thưởng đã đề nghị đại lý vé số Ngọc Quang chi trả bằng tiền mặt và chuyển khoản. Trong đó, nhận tiền mặt là 2,6 tỉ đồng và số tiền còn lại được áp dụng chuyển khoản.

Bên cạnh việc trúng giải đặc biệt người đàn ông ở Cà Mau còn trúng nhiều vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng, chưa trừ thuế. Ảnh: Đại lý vé số cung cấp

Ông Tô Ích Tuyên nhìn nhận, trước đây đại lý từng bán vé trúng thưởng nhiều lần; tuy nhiên một khách hàng được may mắn trúng vài vé là cao rồi. Đây là lần đầu tiên đại lý chứng kiến một khách hàng đã trúng với số tiền lớn.