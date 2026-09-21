Một người đàn ông đột tử khi đang mua thuốc

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 21-9, một người đàn ông đi xe máy đến nhà thuốc trên đường Phước Long, phường Nam Nha Trang và vào hỏi nhân viên mua thuốc chữa bệnh. Trong lúc đang hỏi, ông bất ngờ ngã gục xuống sàn nhà. Nhân viên nhà thuốc lập tức gọi cấp cứu. Khi lực lượng y tế có mặt, người này đã tử vong.

Công an phường Nam Nha Trang tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nhận tin báo, Công an phường Nam Nha Trang đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh danh tính và triển khai các hoạt động điều tra theo quy định. Nạn nhân được xác định là ông N.V.S (sinh năm 1990, thường trú xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.