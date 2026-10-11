Có những người phải mất rất nhiều năm mới hiểu được điều đang xảy ra với mình. Họ biết mình không ổn, nhưng không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào. Họ cố gắng sống như bình thường, trong khi bên trong là những giằng co mà người ngoài khó lòng nhìn thấy. Đôi khi, điều khiến họ tổn thương không chỉ là nỗi đau đang mang, mà còn là cảm giác không ai thực sự hiểu được những gì mình trải qua.

Khi một người liên tục nghe rằng mình quá nhạy cảm, suy nghĩ tiêu cực hay không đủ mạnh mẽ, họ có thể dần nhìn bản thân qua những lời nhận xét ấy. Nhưng liệu những cách gọi tên đó có thể giải thích trọn vẹn những gì đang diễn ra bên trong một con người?

Một người có vấn đề sức khỏe tinh thần không thể chỉ dựa vào chẩn đoán. Ảnh minh họa: Magnific.

Đó là câu hỏi khiến Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv trở thành một tác phẩm đáng suy ngẫm.

Khi mới sáu tuổi, Rachel Aviv được chẩn đoán mắc chứng chán ăn và phải nhập viện điều trị. Trong hồi ức của mình, cô kể về những trải nghiệm kỳ lạ liên quan đến thức ăn, những suy nghĩ mà người lớn khó hiểu và cách chúng dần trở thành một phần trong câu chuyện về sức khỏe tâm thần của cô. Từ trải nghiệm cá nhân, Aviv mở rộng góc nhìn qua những trường hợp có thật của các bệnh nhân khác, với hoàn cảnh sống, trải nghiệm và hành trình điều trị rất khác nhau.

Tác giả Rachel Aviv

Điều đáng chú ý là tác giả không chỉ kể về bệnh tật, mà còn đặt câu hỏi về cách con người được giải thích và nhìn nhận thông qua những chẩn đoán tâm thần. Một chẩn đoán có thể giúp gọi tên vấn đề và mở ra hướng điều trị, nhưng liệu nó có đủ để lý giải toàn bộ cuộc đời, tính cách và những trải nghiệm phức tạp của một người?

Khi một lời giải thích dần trở thành cách ta nhìn chính mình

Trong cuộc sống, chúng ta thường muốn tìm một lời giải thích rõ ràng cho những điều khó hiểu. Với sức khỏe tinh thần, nhu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi một người phải đối diện với những cảm xúc hoặc hành vi vượt ngoài khả năng tự lý giải. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn một người qua chẩn đoán, một biểu hiện hay một giai đoạn khó khăn, chúng ta có thể bỏ sót những yếu tố quan trọng như hoàn cảnh sống, các mối quan hệ và trải nghiệm cá nhân.

Những câu chuyện trong Người lạ với chính ta của Rachel Aviv cho thấy mỗi người có một hoàn cảnh và trải nghiệm tâm lý khác nhau. Một chẩn đoán có thể giúp xác định vấn đề sức khỏe tâm thần và tìm hướng điều trị, nhưng không thể giải thích toàn bộ những gì một người đã trải qua. Để thực sự hiểu họ, chúng ta cần nhìn xa hơn những biểu hiện bên ngoài để lắng nghe câu chuyện, hoàn cảnh sống và những khó khăn mà họ đang đối mặt. Bởi đằng sau mỗi vấn đề tâm lý không chỉ là những triệu chứng cần được điều trị, mà còn là một con người cần được thấu hiểu.

Sách Người lạ với chính ta của Rachel Aviv

Bởi vậy, có lẽ điều đáng sợ không chỉ là không hiểu được nỗi đau của mình, mà còn là tin rằng nỗi đau ấy đã nói lên toàn bộ con người mình. Một giai đoạn khủng hoảng không nhất thiết định nghĩa cả cuộc đời. Một lời nhận xét thiếu thấu hiểu cũng không đủ để kết luận một người là ai.

Thấu hiểu bắt đầu từ việc không vội phán xét

Cuốn sách của Rachel Aviv không đưa ra những công thức đơn giản để vượt qua khó khăn tâm lý. Thay vào đó, qua những câu chuyện có thật buộc người đọc chậm lại trước khi đưa ra kết luận về người khác, đồng thời nhìn nhận thận trọng hơn những cách mình lý giải chính mình.

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối hay phải tự mình tìm ra mọi câu trả lời. Bạn có quyền chưa hiểu hết cảm xúc của mình, quyền tìm kiếm sự hỗ trợ và quyền được lắng nghe mà không bị giản lược thành một lời phán xét. Khi những khó khăn kéo dài hoặc ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống, việc tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần cũng là một bước cần thiết.

Người lạ với chính ta nhắc nhở chúng ta rằng muốn hiểu một con người, cần nhìn xa hơn những gì có thể gọi tên ngay lập tức. Đôi khi, điều một người cần không phải là thêm một lời giải thích vội vàng, mà là cơ hội để câu chuyện của họ được lắng nghe đầy đủ hơn.

Bởi không ai chỉ là nỗi đau mình đang trải qua, và không một cách gọi tên nào có thể thay thế hoàn toàn việc thấu hiểu một con người.