Một người có được tự ký chuyển nhượng đất đứng tên hộ gia đình?

Bạn đọc hỏi: Tôi nhận chuyển nhượng một thửa đất nông nghiệp đã có Giấy chứng nhận mang tên Hộ ông A bằng hợp đồng có đóng dấu xác nhận của UBND xã.

Trong hợp đồng nêu trên, bên mua có chữ ký của vợ chồng tôi, bên bán chỉ có chữ ký của người chồng là ông A.

Tôi nộp hồ sơ đăng ký biến động đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024 lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, tuy nhiên được trả lời, hồ sơ không thể hiện ông A được thay mặt hộ ông A toàn quyền ký chuyển nhượng.

Vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả lời vậy có đúng không? Điểm a mục 2 Phần XI Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP có nội dung "giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền", vậy "đủ chữ ký" có nghĩa là phải có đủ chữ ký các thành viên trong hộ gia đình ông A tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hay có chữ ký của bên bán và bên mua (đủ 2 bên) là được?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024 quy định trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì các thành viên cùng nhau thực hiện hoặc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Theo đó, đối với Giấy chứng nhận ghi "Hộ ông A", nếu quyền sử dụng đất là quyền chung của các thành viên hộ gia đình thì việc chuyển nhượng phải do các thành viên có chung quyền sử dụng đất cùng thực hiện hoặc ủy quyền hợp pháp cho người đại diện.

Vì vậy, "đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền" được hiểu là có chữ ký của đầy đủ người có quyền tham gia giao dịch hoặc người đại diện hợp pháp; không phải chỉ cần một người ký ở mỗi bên và cũng không mặc nhiên là tất cả người có tên trong sổ hộ khẩu đều phải ký.

Việc xác định ông A có quyền đại diện hộ gia đình hay không phải căn cứ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, nguồn gốc sử dụng đất và giấy tờ về đại diện, ủy quyền. Trường hợp hồ sơ không chứng minh được quyền đại diện của ông A thì chưa đủ cơ sở thực hiện đăng ký biến động.

Hiện nay, trình tự, thủ tục nêu tại điểm a khoản 2 Mục XI nội dung C Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đã được bãi bỏ theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

Đề nghị bạn đọc thực hiện theo trình tự, thủ tục do UBND tỉnh ban hành và liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được kiểm tra, giải quyết theo quy định.

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