Một người chơi Ai Là Triệu Phú gian lận bằng tiếng ho, bị tước giải 34 tỉ đồng

Tóm tắt nhanh: · Vụ việc xảy ra tại chương trình Ai là triệu phú ở Anh vào năm 2001. · Tiếng ho từ một người ở phía khán giả được cho là đã giúp người chơi lựa chọn câu trả lời đúng. · Khoản tiền thưởng 1 triệu bảng mà người chơi đạt được đã không được trao. Không những vậy, người chơi còn bị kết tội.

Ngồi trên ghế nóng, người chơi Ai là triệu phú này đọc thành tiếng từng lựa chọn. Khi anh ta đọc lựa chọn đúng, sẽ có tiếng ho vang lên từ một người ở phía khán giả.

Kết quả là người chơi này trở thành một trong những người đầu tiên và duy nhất giành được giải thưởng tối đa của chương trình.

Đó chính là vụ gian lận nổi tiếng tại chương trình Ai là triệu phú ở Anh vào năm 2001.

Một trong những scandal lớn nhất của Ai Là Triệu Phú trên phạm vi toàn cầu

Năm 2001, Charles Ingram, khi đó 38 tuổi, tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú, phiên bản ở Anh. Tương tự chương trình ở Việt Nam, người chơi cần vượt qua 15 câu hỏi để giành giải cao nhất. Giải thưởng đó là 1 triệu bảng (quy đổi theo tỉ giá hiện tại là hơn 34 tỉ đồng).

Người chơi Charles Ingram bị cho là gian lận để vượt qua 15 câu hỏi. Ảnh: The Sun UK

Theo trang Edinburgh News, sau ngày ghi hình đầu tiên, Ingram mới đạt mốc 4.000 bảng (khoảng 138 triệu đồng), là câu thứ 7, nhưng đã dùng hết hai quyền trợ giúp.

Dựa trên kinh nghiệm, đội ngũ sản xuất cho rằng những người còn chưa chạm đến câu 10 mà đã dùng nhiều hơn một quyền trợ giúp thì không thể tiến xa được.

Nhưng sang ngày ghi hình tiếp theo, khi ở phía khán giả có vợ của Ingram là Diana và một người tên là Tecwen Whittock, sự việc diễn ra rất bất ngờ: Ingram liên tiếp vượt qua các câu hỏi.

Có một khoảnh khắc đáng nhớ là khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi ai đã ghi âm album Born To Do It vào năm 2000. Ingram chắc chắn câu trả lời là nhóm A1, và còn nói rằng anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên Craig David.

Nhưng khi vừa định chọn đáp án là nhóm A1, bỗng Ingram đổi ý - dường như chẳng vì lý do gì, và chọn Craig David.

Diễn viên Michael Jibson đóng vai Tecwen Whittock trong một chương trình về vụ gian lận. Ảnh: ITV

Người chơi đã gian lận bằng cách nào?

Khi Ingram trả lời đến những câu hỏi cuối cùng, nhóm sản xuất bắt đầu nhận thấy những tiếng ho lặp đi lặp lại.

Ingram cứ đọc thành tiếng các lựa chọn trả lời; khi anh ta đọc đến đáp án đúng, một tiếng ho sẽ vang lên từ phía khán giả.

Philip Davies, quản lý trường quay, sau này nói trước tòa: "Trong quá trình ghi hình thì vẫn luôn có tiếng ho, nhưng nhìn chung là rải rác chứ không phải có hệ thống (như vậy)".

Đội ngũ sản xuất đã xem lại toàn bộ phần ghi hình liên quan đến Ingram, quyết định không phát sóng vì nghi ngờ có gian lận bằng tiếng ho, đồng thời thu hồi giải thưởng 1 triệu bảng.

Vì phần chơi của Ingram không được phát sóng nên khán giả không biết đến vụ việc này, cho đến khi một phim tài liệu được phát vào năm 2003.

Không nhận được tiền thưởng, lại còn bị kết án

Vợ chồng Ingram và cả Whittock sau đó đều bị bắt vì nghi ngờ gian lận.

Trong phiên tòa, bên bào chữa lập luận rằng Whittock bị dị ứng nên mới ho. Thế nhưng các hình ảnh của chương trình cho thấy, khi Ingram rời khỏi trường quay thì Whittock cũng ngừng ho.

Mặc dù Ingram khẳng định anh ta thậm chí không nhận thấy tiếng ho, nhưng cả ba người sau đó đều bị kết tội. Vợ chồng Ingram nhận 18 tháng tù còn Whittock là 12 tháng, đều là án treo, thời gian thử thách 2 năm, theo ABC.

Mỗi người trong số họ còn bị phạt 15.000 bảng (khoảng 516 triệu đồng).

Tuy nhiên, vợ chồng Ingram luôn khẳng định mình vô tội.

Vợ chồng Ingram đến Tòa án năm 2003. Ảnh: Getty/Independent

Liệu họ có thể vô tội không?

Một vài nhà báo và nhà biên kịch cho rằng, có thể vợ chồng Ingram và người được cho là đồng phạm Whittock vô tội thật.

Nhà biên kịch James Graham nói với tờ Radio Times của Anh rằng ông thấy có nhiều điều kỳ lạ, không hợp lý về vụ việc của Ingram.

Thứ nhất là Ingram và Whittock chưa từng gặp mặt nhau trước chương trình.

Thứ hai là Whittock bị ho mạn tính, mắc chứng hen suyễn không thể kiểm soát. Mà "có ai lại chọn một người bị ho không kiểm soát được để cố tình ho vào những thời điểm cụ thể trong một chương trình truyền hình căng thẳng không?", ông Graham đặt câu hỏi.

Dù sao, về sau vợ chồng Ingram vẫn tiếp tục tham gia nhiều chương trình thực tế khác, và họ cũng không nhắc đến việc tiếc nuối gì giải thưởng 1 triệu bảng nữa.