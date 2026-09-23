Một người bị điện giật tử vong

Tại hiện trường, nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ, mắc kẹt lại trên trụ điện cao thế. Qua xác minh ban đầu của công an phường, nạn nhân là ông L.B.D, ngụ Ấp 1, xã Tân Lộc.

Sự cố đã làm bốc cháy trạm biến áp trên đường Lê Tồn Khuyên, khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị mất điện cục bộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng ngành điện lực nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời xử lý sự cố, khắc phục tình trạng mất điện.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua sự việc thương tâm trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn điện, tuyệt đối không tự ý đấu nối, can thiệp vào hệ thống điện hoặc thực hiện các hành vi trộm cắp điện.

Trong điều kiện thời tiết mưa, nền đất và các thiết bị điện có thể ẩm ướt, nguy cơ xảy ra tai nạn điện càng cao. Người dân không nên đến gần khu vực trụ điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nếu phát hiện sự cố, cần báo ngay cho điện lực địa phương hoặc chính quyền để kịp thời xử lý./.