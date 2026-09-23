Một người bị điện giật tử vong
Thượng tá Đặng Ngọc Triệu, Trưởng Công an phường An Xuyên, cho biết: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/9, trên địa bàn Khóm 18 đã xảy ra vụ tai nạn điện khiến một người tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ, mắc kẹt lại trên trụ điện cao thế. Qua xác minh ban đầu của công an phường, nạn nhân là ông L.B.D, ngụ Ấp 1, xã Tân Lộc.
Sự cố đã làm bốc cháy trạm biến áp trên đường Lê Tồn Khuyên, khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị mất điện cục bộ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng ngành điện lực nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời xử lý sự cố, khắc phục tình trạng mất điện.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Qua sự việc thương tâm trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn điện, tuyệt đối không tự ý đấu nối, can thiệp vào hệ thống điện hoặc thực hiện các hành vi trộm cắp điện.
Trong điều kiện thời tiết mưa, nền đất và các thiết bị điện có thể ẩm ướt, nguy cơ xảy ra tai nạn điện càng cao. Người dân không nên đến gần khu vực trụ điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Nếu phát hiện sự cố, cần báo ngay cho điện lực địa phương hoặc chính quyền để kịp thời xử lý./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mot-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-a132632.html