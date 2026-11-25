Chiều 25/11, thông tin từ UBND phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, ông Trần Văn Ph. (54 tuổi, trú tại phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ bị lồng bát quái quấn vào người, kéo ông rơi xuống biển.

Người thân chờ đón thi thể ông Ph. tại bờ biển.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng đã nhanh chóng hô hoán, tổ chức tìm kiếm và cứu nạn. Sau đó, ông Ph. được đưa lên thuyền nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể đã tới thăm, hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình người gặp nạn.