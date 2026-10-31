Một ngư dân Quảng Trị tử vong khi đánh bắt thủy sản trên biển

Tàu cá cập bờ đưa ngư dân xấu số về bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. (Ảnh: ANH QUÂN)

Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 31/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh nhận tin báo từ người nhà ông Nguyễn Văn Xá (sinh năm 1964, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-92056-TS về việc có ngư dân tử vong trên tàu.

Theo đó, tàu cá trên do ông Nguyễn Văn Xá làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa Gianh ngày 29/10 với 6 thuyền viên ra khơi đánh bắt hải sản. Trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền viên Lê Văn Hòa (sinh năm 1977, trú tại thôn Hải Phú, xã Đông Trạch) không may bị ngã vào hệ thống tời trên tàu, dẫn đến thương tích nặng. Các ngư dân tổ chức sơ cứu, đưa anh Hòa vào nằm nghỉ trên tàu và điều khiển phương tiện chạy về bờ để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh Hòa không qua khỏi.

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh hướng dẫn chủ phương tiện đưa tàu về Cảng sông Gianh; đồng thời thông báo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp xử lý khi tàu vào bờ.

Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, tàu cá QB-92056-TS cập cảng cá sông Gianh, các lực lượng tiến hành các thủ tục pháp lý, kết luận nguyên nhân thuyền viên tử vong do tai nạn lao động trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.