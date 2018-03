Một nghi phạm trong vụ nổ súng ở Kon Tum đã sa lưới

Sau nhiều giờ truy lùng gắt gao, lực lượng chức năng đã bắt được một đối tượng vụ dùng súng bắn chết người ở Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu, bà Đinh Thị Thanh Hường, chủ tịch UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, vào 23h đêm 27/3, cơ quan điều tra đã bắt được một nghi phạm trong vụ dùng súng bắn chết một người và bị thương một người ở Kon Tum. Nghi phạm này đang được công an tạm giữ lấy lời khai tại UBND xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà).

Bà Hường cho biết mình đang có mặt tại xã Sơn Ba động viên tinh thần lực lượng chức năng vây bắt ít nhất hai đối tượng còn trốn trong rừng. Hiện Công an Quảng Ngãi, phối hợp với Công an Kon Tum, đồng thời huy động Công an huyện Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi) cùng với lực lượng tại chỗ ở các xã truy tìm.

Công an đang lấy lời khai ban đầu ngay tại hiện trường đối với nghi phạm này. Còn lại 2 đối tượng đang lẩn trốn trong rừng thuộc xã Sơn Ba. Công an nhận định 2 đối tượng này vẫn còn mang theo súng nên rất nguy hiểm.

Chiếc ôtô của nhóm nghi can bị lật ở bìa rừng khi chạy trốn cảnh sát. Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

Bà Hường cho hay ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, 3 nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường trên 1 chiếc xe con theo Quốc lộ 24 hướng về Quảng Ngãi. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng này bị lực lượng Công an huyện Sơn Hà chốt chặn nên đã quay đầu xe hướng vào rừng. Khi đến bìa rừng thuộc xã Sơn Ba thì xe bị lật, lực lượng chức năng ập đến bắt được 1 nghi phạm, 2 nghi phạm nhanh chân lẩn trốn. Tang vật mà các nghi phạm bỏ lại trên xe có súng và cả lựu đạn.

Bà Hường nói thêm, lực lượng chức năng bất kể ban đêm, sẽ truy lùng, bắt cho bằng được 2 nghi phạm đang lẩn trốn.

Trước đó, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và Lê Văn Xuân (36 tuổi, quê Nghệ An) đang đánh bida ở TP Kon Tum thì bị nhóm người đàn ông đến rút súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn. Anh Cương tử vong tại chỗ, anh Xuân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, anh Cương làm nghề chế biến chè. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị trúng viên đạn ở cằm, một viên trúng cánh tay trái rồi xuyên qua ngực dẫn đến tử vong. Anh Xuân bị thương nhẹ ở cánh tay.

Tại khu vực quán bida, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 vỏ đạn còn vương vãi trên vỉa hè và chiếc ôtô bán tải màu cam của nạn nhân lái đến quán.

Kiều Trang (T/h)