Một ngày trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

Một trong những trải nghiệm như vậy diễn ra tại Mizuho Nagoya Park. Ngay khi bước vào khu vực tổ chức chương trình, cảm giác đầu tiên là sự kết hợp giữa không khí lễ hội và nét trật tự vốn rất đặc trưng của Nhật Bản. Các gian hàng được bố trí gọn gàng, mỗi khu vực mang một màu sắc riêng, giới thiệu những sản vật, sản phẩm và câu chuyện gắn với địa phương. Thay vì chỉ đứng nhìn, khách tham quan có thể tìm hiểu trực tiếp về những sản vật đặc trưng của Aichi và Nagoya, qua đó cảm nhận rõ hơn sự phong phú của vùng đất đang đăng cai kỳ ASIAD 20.

Trong một kỳ đại hội thể thao, người ta thường nhớ đến những con số, những tấm huy chương hay những kỷ lục. Nhưng phía sau một sự kiện lớn như ASIAD còn là câu chuyện về thành phố đăng cai. Điều đó được thể hiện khá rõ qua những góc chụp ảnh được thiết kế trong khuôn viên chương trình. Tôi có dịp chụp ảnh cùng những biểu tượng quen thuộc của Nagoya và Nhật Bản, trong đó có kimono và hình tượng Shachihoko. Với một phóng viên thể thao như tôi, đây cũng là lúc chiếc máy quay tạm thời được đặt xuống để thay bằng một chiếc điện thoại, bởi những trải nghiệm như vậy đôi khi không cần quá nhiều lời thuyết minh.

Tác giả bài viết trong hành trình tác nghiệp ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: ANH ĐỨC

Tôi được trực tiếp thử trang phục truyền thống Nhật Bản hakama và cầm một thanh kiếm gỗ. Chỉ vài phút khoác lên người bộ trang phục, không gian xung quanh dường như cũng thay đổi. Từ vị trí của một phóng viên đang chạy theo lịch thi đấu, tôi trở thành một du khách thực sự, được trải nghiệm một phần nhỏ trong văn hóa truyền thống của nước chủ nhà. Thanh kiếm gỗ trên tay tất nhiên không biến tôi thành một võ sĩ Nhật Bản, nhưng trải nghiệm giúp tôi hiểu rằng văn hóa sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều khi con người được trực tiếp chạm vào nó.

Một khu vực khác thu hút sự chú ý của tôi là nơi dành cho trẻ em. Những em nhỏ có thể tham gia các trò chơi vận động được tổ chức ngay trong khuôn viên chương trình. Tôi nhận ra rằng một chương trình văn hóa trong khuôn khổ ASIAD không nhất thiết phải chỉ hướng tới những người am hiểu lịch sử hay nghệ thuật. Trẻ em cũng có thể trở thành một phần của cuộc giao lưu văn hóa.

Từ những gian hàng sản vật địa phương đến kimono, Shachihoko, những trò chơi dành cho trẻ em hay trải nghiệm mặc hakama và cầm kiếm gỗ, tất cả tạo thành một bức tranh nhỏ về Nagoya trong những ngày ASIAD. Một kỳ Á vận hội thành công không chỉ được nhớ bằng thành tích thể thao. Nó còn có thể được nhớ bằng những con người đã gặp nhau, những nền văn hóa đã được chia sẻ và những câu chuyện mà mỗi vị khách mang theo khi rời Nhật Bản.