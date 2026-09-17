Một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại nhà phố CATA, đô thị Nam Long II Central Lake

Từ không gian nhà mẫu, hệ tiện ích nội khu đến view ngắm hoàng hôn đắt giá, hành trình trải nghiệm giúp khách tham quan hình dung rõ nét về phương án an cư lâu dài, khai thác kinh doanh và vận hành một tài sản thấp tầng đa công năng tại trung tâm Nam Cần Thơ.

Từ sáng sớm, CATA House đã đón tiếp khách mời trong không gian ấm cúng, thân mật. Những tách cà phê sáng cùng giai điệu acoustic nhẹ nhàng vang lên trước mặt tiền nhà mẫu, tạo nên không khí cởi mở để khách mời thư giãn, trò chuyện và khám phá câu chuyện về không gian sống, cũng như những giá trị mà CATA House hướng đến cho mỗi gia đình.

Ngay sau phần đón tiếp, tiếng trống múa lân khai vận vang lên rộn rã, đánh dấu khoảnh khắc CATA House chính thức mở cửa. Hoạt động mang đến không khí phấn khởi, mở đầu cho hành trình trải nghiệm và khám phá không gian nhà phố CATA, đồng thời gửi gắm những kỳ vọng về một khởi đầu thuận lợi và hành trình an cư nhiều giá trị.

Bước vào bên trong CATA House, khách tham quan trực tiếp trải nghiệm cấu trúc phân tầng được tính toán khoa học, thông minh. Tầng trệt tận dụng mặt tiền đại lộ cho hoạt động kinh doanh và tiếp đón khách, phù hợp cho các mô hình F&B, cafe, nhà hàng hoặc cho thuê mặt bằng. Tầng lửng bố trí văn phòng, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, studio, văn phòng đại diện hoặc những mô hình dịch vụ cần không gian làm việc ngay tại nhà. Các tầng phía trên dành cho sinh hoạt gia đình, tạo sự tách biệt cần thiết giữa công việc và đời sống riêng tư. Cấu trúc thiết kế đáp ứng đa dạng nhu cầu sở hữu, giúp chủ nhân chủ động lựa chọn phương án an cư, kinh doanh hoặc tích sản dài hạn.

Song song với việc tham quan trực tiếp, khu vực trải nghiệm công nghệ VR360 thu hút đông đảo khách tham gia. Thông qua góc nhìn toàn cảnh sinh động, người xem dễ dàng quan sát quy mô khu đô thị, vị trí từng phân khu cũng như hệ thống tiện ích xung quanh. Sau hành trình tham quan, những vị hàng xóm tương lai của Nam Long II Central Lake giao lưu tại khu tiệc nhẹ, thưởng thức ẩm thực và trao đổi sâu hơn với đội ngũ tư vấn về phương án khai thác kinh doanh cùng kế hoạch sở hữu tài sản.

Hành trình trải nghiệm tiếp tục mở rộng với những chuyến xe buggy đưa khách mời dạo quanh khu đô thị rộng 43,8 ha. Tận mắt ngắm hồ trung tâm rộng 3,36 ha, các khu thể thao năng động và những mảng xanh rộng lớn đã đi vào hoạt động giúp khách cảm nhận trọn vẹn sức sống thực tế của dự án.

Di chuyển qua tuyến Can Tho Avenue, khách hàng có cơ hội đánh giá trực tiếp vị trí đắc địa của bộ sưu tập Grand Boulevard Collection. Dãy nhà phố CATA chiếm lĩnh mặt tiền các trục đại lộ rộng 47m gồm Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ, kết nối đến các tuyến giao thông trọng điểm cùng khu hành chính tập trung mới của Cần Thơ.

Chuyến tham quan qua Can Tho Avenue cũng giúp khách hàng và nhà đầu tư hiểu rõ hơn vì sao CATA House được hoàn thiện theo mô hình kết hợp kinh doanh, làm việc và sinh hoạt trong cùng một căn nhà. Với mặt tiền trên trục đại lộ rộng 47m, không gian tầng trệt có thể phù hợp với café, F&B, bán lẻ, showroom hoặc các dịch vụ phục vụ cư dân; tầng lửng dành cho văn phòng, studio hay hoạt động chuyên môn, trong khi các tầng phía trên vẫn giữ sự riêng tư cho gia đình.

Từ căn nhà đa công năng đến tuyến phố sầm uất phía trước, cách thiết kế linh hoạt mang tính ứng dụng cao của CATA được đặt trong một môi trường đô thị đã có cư dân, tiện ích và hoạt động thương mại hiện hữu. Nhờ đó, khách hàng có thể hình dung cụ thể hơn một căn nhà phố không chỉ phục vụ nhu cầu ở, mà còn có khả năng đồng hành cùng hoạt động kinh doanh và kế hoạch sở hữu tài sản dài hạn.

Thông qua sự kiện khai trương nhà mẫu, câu chuyện về CATA House đã thực sự “chạm” đến khách mời bằng những trải nghiệm sinh động, sự tư vấn tận tâm của đội ngũ kinh doanh và chính tên gọi giàu ý nghĩa của dòng sản phẩm. “Cát tường – An cư” gửi gắm mong muốn về một tổ ấm bền vững; “Cần Thơ Tài Sản” nhấn mạnh giá trị sở hữu gắn với đô thị trung tâm của miền Tây; còn “Catalyst” – chất xúc tác thể hiện vai trò của nhà phố trong tiến trình phát triển thương mại và đô thị tại Nam Cần Thơ.

Sau chuyến trải nghiệm này, khách hàng và nhà đầu tư có thêm cơ sở để nhìn nhận CATA House qua giá trị sử dụng thực tế, khả năng khai thác thương mại và triển vọng tích lũy tài sản bền vững theo thời gian.