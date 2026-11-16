Một ngày trải nghiệm sống chậm ở Đà Nẵng

Không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên trên đồi cừu Hải Vân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Buổi sáng có thể bắt đầu bằng việc tạm biệt những ồn ã phố thị để bước qua cánh cổng “Góc Nhà Tụi Mình Teahouse” nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ (kiệt 36 Lê Duẩn, phường Hải Châu).

Khác với những quán trà đạo thuần túy dễ mang lại cảm giác nghiêm trang, tiệm trà “Góc Nhà Tụi Mình Teahouse” hiện lên đầy hoài niệm, phảng phất chút lãng mạn kiểu Đà Lạt. Không gian nơi đây nhuốm màu thời gian với mảng tường vôi loang lổ, những bộ bàn ghế gỗ mộc, kệ sách cũ chứa hàng trăm tác phẩm văn học kinh điển của thế giới và tiếng nhạc Trịnh khẽ vang lên từ chiếc cassette.

Một góc check-in view "triệu đô" được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Điểm nhấn văn hóa của tiệm chính là sự tôn vinh các dòng trà Việt đặc sắc, như trà Shan Tuyết cổ thụ Tây Bắc hay trà sen Tây Hồ, trà ướp hương hoa nhài truyền thống. Du khách, dù là người bản địa hay khách nước ngoài theo đuổi xu hướng “du lịch chậm”, đều có thể tự tay trải nghiệm quy trình pha trà.

Chúng tôi ấn tượng với loại trà sen Tây Hồ truyền thống. Đây là loại trà mộc được ướp nguyên bông sen tươi, vị chát dịu và hậu vị ngọt sâu. Còn trà Shan Tuyết cổ thụ Tây Bắc là dòng trà quý hái từ những cây chè cổ thụ vùng cao, mang hương vị của núi rừng.

Trải nghiệm pha trà sen Tây Hồ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Qua sự hướng dẫn tận tình của trà nương, khách có thể trải nghiệm các công đoạn pha trà, từ nhẹ nhàng bóc tách từng cánh sen trắng mỏng đang ôm ấp những cọng trà, đến pha nước hãm trà... Khi nhấp ngụm trà ấm nóng hậu vị ngọt sâu, ăn kèm miếng mứt sen ngọt bùi, khách đã có trải nghiệm tinh tế đủ sức xoa dịu mọi bận rộn thường nhật.

Rời tiệm trà hoài niệm, hành trình tiếp tục xuôi về hướng bắc, dọc theo cung đường chân đèo Hải Vân để đến với Đồi Cừu Đà Nẵng. Nơi đây mở ra tầm nhìn thoáng đãng với sau lưng là dãy núi trập trùng ôm ấp mây trắng, trước mặt là vịnh Làng Vân trong vắt như viên bích ngọc.

Không gian thưởng trà đầy chất hoài niệm giữa góc phố Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Điểm xuyết giữa bức tranh hoang sơ là đàn cừu trắng muốt thong dong gặm cỏ và góc sân hiên gỗ đặt những chiếc ghế lười hướng thẳng ra biển. Đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của chú cừu non, nhấp ngụm cà phê nóng giữa gió biển rì rào mang lại cảm giác thư thái...

Có những ngày, chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần tạm rời nhịp sống sôi động để nép mình vào một góc phố tĩnh lặng hay đứng giữa núi đồi bao la, tìm lại được sự tự do tự tại trong tâm hồn. Đó chính là lý do vì sao Đà Nẵng luôn biết cách níu chân du khách và có thêm lý do để quay trở lại.