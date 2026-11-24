Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio giới thiệu những nét đặc sắc của ẩm thực xứ vạn đảo tới bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Nguồn: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)

Ngày 24/11, những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành sân khấu rộng lớn để Việt Nam tôn vinh bản sắc, sức sáng tạo và di sản văn hóa dân tộc. Các tác phẩm, chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và hoạt động cộng đồng sẽ đưa văn hóa đến gần hơn với người dân. Việc Quốc hội quyết định công nhận dịp này là ngày nghỉ lễ càng tạo điều kiện để người dân trên khắp cả nước cùng tham gia, hưởng ứng một sự kiện có ý nghĩa lịch sử.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên không chỉ dừng lại ở một sự kiện mang tính biểu tượng. Ngày này còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò nền tảng của văn hóa đối với sự đoàn kết dân tộc, tiến bộ xã hội và giao lưu quốc tế.

Trên thế giới, ngày càng nhiều quốc gia nhận thức rằng văn hóa là một trong những tài sản chiến lược quý giá nhất. Bên cạnh sức mạnh kinh tế và vị thế chính trị, sức hấp dẫn từ các giá trị, truyền thống và lối sống cũng góp phần định hình ảnh hưởng của một quốc gia. Bằng việc dành một ngày ở cấp quốc gia để tôn vinh văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội để mọi người tham gia các hoạt động văn hóa, Việt Nam khẳng định rằng bản sắc dân tộc không chỉ cần được gìn giữ trong sách vở hay bảo tàng, mà còn phải được nuôi dưỡng, thực hành và lan tỏa trong đời sống hằng ngày.

Tôn vinh văn hóa dân tộc cũng là một lựa chọn chiến lược cho phát triển. UNESCO luôn nhấn mạnh rằng văn hóa có đóng góp xuyên suốt vào cả 17 Mục tiêu Phát triển bền vững, đồng thời là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Văn hóa góp phần phát triển du lịch, khơi nguồn cảm hứng cho các ngành công nghiệp sáng tạo, củng cố sự gắn kết cộng đồng và mở ra những cơ hội đổi mới. Khi tự hào về di sản văn hóa của mình, người dân cũng thêm tự tin trong việc định hình tương lai.

Tại Indonesia, ngày 17/10 cũng mang ý nghĩa tương tự. Dù không phải ngày nghỉ lễ, việc lựa chọn ngày này thể hiện chủ trương đặt bản sắc văn hóa vào vị trí trung tâm trong nhận thức của công chúng. Việt Nam và Indonesia cùng thực hiện bước đi ý nghĩa này trong một năm, dưới bầu trời Đông Nam Á, vào thời điểm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2025 đã có Kế hoạch hành động cụ thể để triển khai, trong đó giáo dục và văn hóa được xác định là những lĩnh vực ưu tiên.

Dù có lịch sử và truyền thống khác nhau, Việt Nam và Indonesia đều xem văn hóa là nguồn sức mạnh gắn kết dân tộc, đồng thời là cầu nối với thế giới. Cả hai nước đều hiểu rằng một mối quan hệ quốc tế có chiều sâu bắt đầu từ sự thấu hiểu giữa người dân.

Đó cũng chính là không gian để ngoại giao văn hóa phát huy vai trò.

Ngoại giao văn hóa từ lâu đã âm thầm góp phần tạo dựng sức mạnh mềm của các quốc gia và phát huy hiệu quả nhất khi được thể hiện rõ nét trong đời sống. Trong khi ngoại giao truyền thống thường tập trung vào quan hệ giữa các chính phủ, ngoại giao văn hóa hướng tới kết nối trực tiếp với người dân. Thông qua nghệ thuật, giáo dục, di sản, du lịch và giao lưu sáng tạo, ngoại giao văn hóa góp phần vun đắp lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị lâu dài.

Đội Pencak Silat Việt Nam và Indonesia tại Liên hoan Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026. (Nguồn: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)

Vì vậy, Việt Nam và Indonesia đều ngày càng coi trọng vai trò của ngoại giao văn hóa trong chiến lược đối ngoại.

Việt Nam xác định ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Thông qua quảng bá di sản, phát huy sức sáng tạo, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, Việt Nam hướng tới nâng cao vị thế trên trường quốc tế, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và trở thành một trung tâm năng động về văn hóa, đổi mới sáng tạo vào năm 2045.

Indonesia cũng đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong quan hệ với thế giới. Thông qua giao lưu văn hóa, các chương trình giáo dục, hợp tác nghệ thuật và giao lưu nhân dân, Indonesia giới thiệu sự phong phú của các truyền thống cũng như tính đa dạng của xã hội mình, qua đó góp phần củng cố hình ảnh một quốc gia cởi mở, bao dung và tích cực hội nhập quốc tế.

Đối với cả hai nước, văn hóa vừa là phương tiện truyền tải thông điệp, vừa là biểu hiện của bản sắc dân tộc. Ngoại giao văn hóa của mỗi nước được xây dựng trên chính những thế mạnh của xã hội mình, từ lịch sử, truyền thống đến các giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sức mạnh bền vững nhất của ngoại giao văn hóa nằm ở việc thể hiện chân thực bản sắc ấy.

Việt Nam và Indonesia cùng chia sẻ những giá trị có sức lan tỏa vượt ra ngoài biên giới quốc gia, từ tinh thần tự cường, sự đa dạng, hài hòa xã hội đến tinh thần cộng đồng và sự trân trọng di sản văn hóa. Trong một thế giới ngày càng chịu tác động của những bất định địa chính trị và sự phân hóa xã hội, các giá trị ấy tạo nền tảng cho đối thoại, lòng tin và hợp tác. Hai nước cho thấy sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau hoàn toàn có thể song hành trong những xã hội năng động, tự tin vào bản sắc của mình.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tạo khuôn khổ quan trọng để chuyển hóa những giá trị chung ấy thành hợp tác thiết thực. Với sự gắn kết trực tiếp với người dân và cộng đồng, hợp tác văn hóa có thể mang lại những kết quả cụ thể, ý nghĩa trong đời sống, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Một số sáng kiến có thể giúp hiện thực hóa tiềm năng hợp tác này. Tuần lễ Văn hóa thường niên, được tổ chức luân phiên tại các thành phố lớn của Việt Nam và Indonesia, sẽ tạo cơ hội để người dân hai nước trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực, thời trang, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống của nhau. Việc mở rộng học bổng và các chương trình trao đổi dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sẽ góp phần vun đắp một thế hệ mới tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị song phương. Indonesia đã triển khai các chương trình theo hướng này thông qua học bổng KNB dành cho các chương trình đào tạo cấp bằng và học bổng Dharma Siswa dành cho các chương trình học tập về văn hóa không cấp bằng.

Hai nước cũng có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo. Các dự án chung về điện ảnh, hoạt hình, âm nhạc, nội dung số, trò chơi điện tử và thiết kế không chỉ củng cố kết nối văn hóa mà còn mở ra những cơ hội kinh tế mới. Bên cạnh đó, hợp tác du lịch có thể kết nối thế mạnh của Indonesia về du lịch halal với sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam như một điểm đến giàu bản sắc văn hóa và di sản.

Một sáng kiến đầy triển vọng khác là tổ chức định kỳ diễn đàn đối thoại về ngoại giao văn hóa, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả, nghệ sĩ, những người làm truyền thông và lãnh đạo doanh nghiệp. Diễn đàn sẽ tạo không gian để trao đổi, khơi gợi những ý tưởng mới, đồng thời hỗ trợ triển khai các sáng kiến văn hóa trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Suy cho cùng, dành một ngày để tôn vinh văn hóa chính là đầu tư lâu dài vào bản sắc dân tộc, sự gắn kết xã hội, sức sáng tạo và tình hữu nghị quốc tế. Hàn Quốc đã cho thế giới thấy văn hóa có thể góp phần định hình thương hiệu quốc gia như thế nào. Indonesia và Việt Nam có thể cùng cho thế giới thấy văn hóa không chỉ góp phần bồi đắp bản sắc mà còn có thể tạo động lực cho sự thịnh vượng của cả một khu vực. Cùng nhau thúc đẩy điều đó, hai nước sẽ đặt nền móng cho một mối quan hệ đối tác bền vững trong tương lai.

Khi Hà Nội rộn ràng chào đón Ngày Văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm vào tháng 11 này, hãy để hình ảnh cụ Rùa trong truyền thuyết gửi một thông điệp tới Jakarta: Hai dân tộc cùng dành một ngày để tôn vinh văn hóa của mình cũng có thể dành cả một thập kỷ để cùng vun đắp những giá trị bền lâu. Đó là lời hứa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2025, và Kế hoạch hành động 2026–2030 cần cụ thể hóa trọn vẹn lời hứa ấy.

Xin gửi lời chúc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tới những người bạn Việt Nam!