Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Các tác phẩm sắp đặt, chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và hoạt động cộng đồng sẽ đưa văn hóa đến gần hơn với hàng triệu người.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24.11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương đã tạo điều kiện để người dân trên khắp cả nước cùng tham gia trọn vẹn vào sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên vượt xa khuôn khổ của một sự kiện. Ngày này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về vai trò nền tảng của văn hóa đối với sự đoàn kết dân tộc, tiến bộ xã hội và giao lưu quốc tế.

Trên thế giới, ngày càng nhiều quốc gia nhìn nhận văn hóa là một trong những tài sản chiến lược quý giá nhất của mình. Bên cạnh sức mạnh kinh tế và vị thế chính trị, sức hấp dẫn của các giá trị, truyền thống và lối sống cũng góp phần định hình ảnh hưởng của một quốc gia.

Bằng việc dành một ngày ở cấp quốc gia cho văn hóa và mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa cho mọi người, Việt Nam khẳng định rằng bản sắc dân tộc cần được gìn giữ trong sách vở và bảo tàng, đồng thời được thực hành và chia sẻ trong đời sống hằng ngày.

Tôn vinh văn hóa dân tộc là một lựa chọn chiến lược cho phát triển. UNESCO luôn nhấn mạnh rằng văn hóa đóng góp xuyên suốt vào cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Văn hóa thúc đẩy du lịch, truyền cảm hứng cho các ngành công nghiệp sáng tạo, củng cố sự gắn kết cộng đồng và mở ra cơ hội đổi mới. Khi tự hào về di sản văn hóa của mình, người dân cũng tự tin hơn trong việc định hình tương lai.

Các cựu học viên Chương trình Học bổng Nghệ thuật và Văn hóa Indonesia biểu diễn điệu múa Dayak tại sự kiện “Sắc màu Văn hóa ASEAN” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội (HAUFO) tổ chức năm 2026

Tại Indonesia, ngày 17.10 mang ý nghĩa tương tự. Dù không phải là ngày nghỉ lễ, việc chọn ngày này thể hiện chủ trương đưa bản sắc văn hóa vào vị trí trung tâm trong nhận thức của công chúng.

Hai nước cùng thực hiện bước đi này trong một năm, dưới cùng bầu trời Đông Nam Á, vào thời điểm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2025 đã có một Kế hoạch hành động cụ thể để triển khai, trong đó giáo dục và văn hóa được xác định rõ là những lĩnh vực ưu tiên.

Dù có truyền thống và lịch sử khác nhau, Việt Nam và Indonesia cùng xem văn hóa là nguồn sức mạnh gắn kết dân tộc và kết nối với thế giới. Cả hai nước đều hiểu rằng mối quan hệ có chiều sâu giữa các quốc gia bắt đầu từ sự thấu hiểu giữa người dân.

Đó cũng là nơi ngoại giao văn hóa phát huy vai trò của mình. Ngoại giao văn hóa từ lâu đã âm thầm tạo nên sức mạnh mềm và phát huy hiệu quả nhất khi hiện diện rõ nét trong đời sống.

Trong khi ngoại giao truyền thống thường tập trung vào quan hệ giữa các chính phủ, ngoại giao văn hóa tiếp cận trực tiếp với người dân. Thông qua nghệ thuật, giáo dục, di sản, du lịch và giao lưu sáng tạo, ngoại giao văn hóa góp phần xây dựng lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau và tình cảm hữu nghị bền lâu.

Vì vậy, cả Việt Nam và Indonesia đều nâng cao vai trò của ngoại giao văn hóa trong chiến lược đối ngoại. Việt Nam xác định ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế.

Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam và Indonesia tại Liên hoan Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026

Thông qua quảng bá di sản, phát huy sức sáng tạo, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, Việt Nam hướng tới nâng cao vị thế trên trường quốc tế, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và trở thành một trung tâm năng động về văn hóa và đổi mới sáng tạo vào năm 2045.

Indonesia cũng đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong quan hệ với thế giới. Thông qua giao lưu văn hóa, các chương trình giáo dục, hợp tác nghệ thuật và giao lưu nhân dân, Indonesia giới thiệu sự phong phú của các truyền thống và sự đa dạng của xã hội mình, qua đó củng cố hình ảnh một quốc gia cởi mở, bao dung và tích cực hội nhập quốc tế.

Với cả hai nước, văn hóa vừa là phương tiện truyền tải thông điệp, vừa phản ánh bản sắc dân tộc. Ngoại giao văn hóa của mỗi nước bắt nguồn từ thế mạnh của chính xã hội mình, từ lịch sử, truyền thống và những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sức mạnh bền lâu nhất của ngoại giao văn hóa nằm ở việc thể hiện chân thực bản sắc ấy.

Việt Nam và Indonesia cùng chia sẻ những giá trị có sức lan tỏa vượt ra ngoài biên giới, từ tinh thần tự cường, sự đa dạng, hài hòa xã hội đến tinh thần cộng đồng và sự trân trọng di sản văn hóa.

Trong một thế giới ngày càng chịu tác động của những bất định địa chính trị và sự phân hóa xã hội, các giá trị ấy tạo nền tảng cho đối thoại, lòng tin và hợp tác. Cả hai nước cho thấy sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau có thể song hành trong những xã hội năng động, tự tin vào bản sắc của mình.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tạo khuôn khổ quan trọng để chuyển hóa những giá trị chung ấy thành hợp tác thiết thực. Nhờ gắn trực tiếp với người dân và cộng đồng, hợp tác văn hóa có thể mang lại những kết quả cụ thể, có ý nghĩa trong đời sống, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Một số sáng kiến có thể giúp hiện thực hóa tiềm năng này. Tuần lễ Văn hóa thường niên, tổ chức luân phiên tại các thành phố lớn của Việt Nam và Indonesia, sẽ tạo cơ hội để người dân hai nước trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực, thời trang, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống của nhau.

Việc mở rộng học bổng và các chương trình trao đổi dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa sẽ vun đắp một thế hệ mới góp phần thúc đẩy tình hữu nghị song phương.

Indonesia đã triển khai các chương trình theo hướng này thông qua học bổng KNB dành cho các chương trình đào tạo cấp bằng và học bổng Dharma Siswa dành cho các chương trình học tập về văn hóa không cấp bằng.

Hai nước cũng có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo. Các dự án chung về điện ảnh, hoạt hình, âm nhạc, nội dung số, trò chơi điện tử và thiết kế vừa củng cố kết nối văn hóa, vừa mở ra những cơ hội kinh tế mới.

Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 năm 2026

Song song với đó, hợp tác du lịch có thể kết nối thế mạnh của Indonesia về du lịch halal với sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam như một điểm đến về văn hóa và di sản.

Một sáng kiến triển vọng khác là tổ chức định kỳ diễn đàn đối thoại về ngoại giao văn hóa, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả, nghệ sĩ, những người làm truyền thông và lãnh đạo doanh nghiệp. Diễn đàn có thể khơi gợi những ý tưởng mới và hỗ trợ triển khai các sáng kiến văn hóa trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Suy cho cùng, dành một ngày để tôn vinh văn hóa là cách đầu tư lâu dài vào bản sắc dân tộc, sự gắn kết xã hội, sức sáng tạo và tình hữu nghị quốc tế.

Hàn Quốc đã cho thế giới thấy văn hóa có thể định hình thương hiệu quốc gia ra sao. Indonesia và Việt Nam có thể cho thế giới thấy văn hóa có thể bồi đắp bản sắc và góp phần làm nên sự thịnh vượng của cả một khu vực như thế nào. Khi cùng nhau làm điều đó, hai nước đặt nền móng cho một quan hệ đối tác bền lâu.

Khi TP. Hà Nội rộn ràng chào đón Ngày Văn hóa Việt Nam bên hồ Hoàn Kiếm vào những ngày này, từ mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến gửi một thông điệp tới Jakarta.

Hai dân tộc cùng dành một ngày để tôn vinh văn hóa của mình sẽ dành cả một chặng đường để cùng nhau xây dựng những giá trị bền lâu. Đó là lời hứa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2025 và Kế hoạch hành động 2026 - 2030 cần cụ thể hóa trọn vẹn lời hứa ấy.

Xin gửi lời chúc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tới những người bạn Việt Nam.