Một ngày rời Sydney khám phá thiên nhiên New South Wales

Từ Sydney, du khách dễ dàng tiếp cận nhiều điểm đến nổi bật của New South Wales trong ngày. Giai đoạn tháng 9-11 càng thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, với cảnh quan mùa xuân nhiều màu sắc.

Central Coast - hòa mình vào thiên nhiên hoang dã

Với những người yêu ẩm thực và hoạt động ngoài trời, Central Coast mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng. Du khách có thể thưởng thức hàu tươi ngay tại Sydney Oyster Farm Tour, gặp gỡ hơn 140 chú alpaca, llama tại Iris Lodge Alpacas hoặc tham gia cưỡi ngựa, chèo kayak và đi xe địa hình tại Glenworth Valley.

Central Coast kết hợp trải nghiệm ẩm thực, thiên nhiên và nhiều hoạt động ngoài trời.

Nếu muốn thư thả hơn, du khách có thể thưởng thức brunch bên hồ tại Saddles Mount White, ghé Bar Botanica hoặc thử rượu vang từ nguyên liệu bản địa tại Firescreek Botanical Winery. Cuối ngày, Long Jetty là điểm dừng phù hợp để đi bộ dọc cầu tàu và ngắm hoàng hôn trên mặt hồ.

Hunter Valley - một ngày giữa những vườn nho

Với những người yêu rượu vang, ẩm thực và khung cảnh miền quê, Hunter Valley là điểm dừng chân đáng để dành trọn một ngày. Là vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất Australia, nơi đây mang đến cơ hội thưởng thức rượu vang tại hơn 150 nhà máy rượu, dạo bước giữa những vườn nho trải dài trên các triền đồi, tận hưởng buổi dã ngoại tại Audrey Wilkinson hoặc khám phá vùng đất bằng xe điện Segway, với cơ hội bắt gặp những chú kangaroo hoang dã dọc hành trình.

Hunter Valley thu hút du khách với những vườn nho trải dài, trải nghiệm thưởng thức rượu vang và không gian miền quê yên bình.

Nếu đến vào tháng 12, Hunter Valley Lavender Farm gây ấn tượng với những vườn hoa oải hương tím. Với hành trình dài hơn, du khách có thể ngắm toàn cảnh vườn nho từ khinh khí cầu lúc bình minh. Xe buýt iHop theo mô hình hop-on hop-off cũng giúp việc di chuyển giữa các xưởng rượu thuận tiện hơn.

Lạc bước giữa thung lũng oải hương - trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại Hunter Valley vào tháng 12.

Blue Mountains - chìm vào sắc xanh của núi rừng hùng vĩ

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Blue Mountains là một trong những điểm đến được yêu thích nhất cho chuyến tham quan trong ngày từ Sydney, đặc biệt với du khách mong muốn hòa mình vào khung cảnh núi non hùng vĩ và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của vùng núi cao.

Echo Point là điểm dừng quen thuộc để phóng tầm mắt về dãy núi Ba Chị Em (Three Sisters). Từ đây, du khách có thể tiếp tục đến Scenic World, trải nghiệm đoàn tàu leo núi có độ dốc cao nhất thế giới và cáp treo lướt qua thung lũng.

Dãy núi Ba Chị Em (Three Sisters) là một trong những cảnh quan biểu tượng của Blue Mountains.

Hành trình còn có thể kết hợp Leura và Katoomba - 2 thị trấn nhỏ với quán cà phê, cửa hàng độc đáo cùng các điểm ngắm cảnh và tuyến đường tản bộ như Elysian Rock, Wentworth Falls hay Prince Henry Cliff Walk. Nếu tự lái xe, du khách có thể ghé Featherdale Wildlife Park, Sydney Zoo hoặc DFO Homebush trước khi hướng về Clarence để trải nghiệm tuyến đường sắt cổ Zig Zag Railway.

Với những người không muốn lái xe, Blue Mountains vẫn dễ dàng tiếp cận bằng tàu hỏa từ Sydney. Blue Mountains Explorer Pass theo hình thức hop-on hop-off cũng giúp việc di chuyển giữa các điểm tham quan thuận tiện hơn.

Southern Highlands - mùa xuân giữa những thị trấn cổ

Nếu Hunter Valley gắn với những vườn nho và Blue Mountains gây ấn tượng bởi núi rừng, Southern Highlands lại mang một nhịp điệu khác với các thị trấn cổ và khung cảnh nông thôn.

Bowral và Berrima nổi bật với những con phố mang dấu ấn di sản, quán cà phê và cửa hàng nhỏ. Vào mùa xuân, các khu vườn càng trở nên rực rỡ, trong đó Corbett Gardens nổi bật với Tulip Time Festival thường diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10.

Những khu vườn rực rỡ sắc hoa tạo nên sức hút riêng cho Southern Highlands vào mùa xuân.

Những trải nghiệm nông trại cũng tạo nên nét riêng cho Southern Highlands. Du khách có thể tìm hiểu về loài ong, thu hoạch và thưởng thức mật ong tươi tại Bowral Honey Farm, khám phá cách những giống nấm quý hiếm được trồng dưới lòng đất tại đường hầm Mittagong hoặc thưởng thức bữa ăn farm-to-table và gặp gỡ các loài động vật tại Burradoo Park Farm.

Nếu yêu thiên nhiên, Fitzroy Falls là điểm dừng đáng cân nhắc với thác nước và những tuyến đường tản bộ xuyên rừng. Khi mùa thu đến, các thị trấn và vùng nông thôn lại chuyển sang sắc vàng của cây lá, mang đến một diện mạo khác cho Southern Highlands.

Port Stephens - tận hưởng chuỗi trải nghiệm thú vị

Nổi bật với cảnh quan ven biển, những đồi cát rộng lớn và hệ động vật đa dạng, Port Stephens là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên và phiêu lưu. Du khách có thể ngắm cá heo quanh năm, quan sát cá voi di cư từ tháng 5 đến tháng 11, sau đó thưởng thức bữa trưa farm-to-table tại B Farm.

Port Stephens mang đến cơ hội tuyệt vời để ngắm cá heo quanh năm và quan sát cá voi di cư

Một trải nghiệm đặc trưng khác là chinh phục hệ thống đồi cát duyên hải di động lớn nhất Nam Bán Cầu bằng xe 4WD, trượt cát, xe địa hình bốn bánh hoặc cưỡi lạc đà dọc bãi biển Birubi. Những người yêu động vật có thể ghé Irukandji Shark & Ray Encounters để gặp cá mập, cá đuối hoặc đến Oakvale Wildlife Park để gặp gấu koala, kangaroo.

Những đồi cát ven biển rộng lớn mang đến nhiều trải nghiệm phiêu lưu đặc trưng tại Port Stephens.

Bí quyết di chuyển để chuyến du ngoạn thêm trọn vẹn

Blue Mountains và Southern Highlands đều có thể di chuyển bằng tàu hỏa từ Sydney, phù hợp với những du khách không tự lái xe. Với Port Stephens, Hunter Valley và Central Coast, các tour trong ngày có hướng dẫn viên là lựa chọn thuận tiện để khám phá nhiều điểm nổi bật mà không cần cầm lái. Du khách cũng có thể sử dụng Blue Mountains Explorer Bus Pass hoặc xe buýt iHop tại Hunter Valley để thuận tiện di chuyển giữa các điểm tham quan.

Với hành trình khởi hành từ Việt Nam, Vietjet hiện kết nối trực tiếp tới nhiều điểm đến tại Australia gồm Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và Western Sydney, mở thêm lựa chọn khi du khách thiết kế lịch trình.

Riêng tại khu vực Sydney, việc chọn sân bay có thể dựa trên điểm đến chính của chuyến đi. Nếu muốn dành thời gian khám phá trung tâm thành phố, các khu vực ven cảng và những biểu tượng nổi tiếng của Sydney, sân bay Sydney Kingsford Smith là lựa chọn phù hợp hơn.

Trong khi đó, nếu Blue Mountains hoặc các điểm đến phía tây New South Wales là trọng tâm của hành trình, sân bay Western Sydney sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt khi Vietjet khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Western Sydney từ ngày 9/1/2027, giúp du khách rút ngắn và thuận tiện hơn cho chặng di chuyển tiếp theo.

Đường bay thẳng của Vietjet từ Việt Nam đến Sydney giúp du khách thuận tiện bắt đầu hành trình khám phá New South Wales.

Khi đã lên xong lịch trình, một "mẹo" nhỏ cho chuyến đi thêm thảnh thơi là hãy chủ động lựa chọn các dịch vụ tiện ích ngay từ lúc đặt vé. Nếu bạn muốn tận hưởng hành trình trọn vẹn và thư thái, hạng Deluxe là lựa chọn cực kỳ hấp dẫn với trọn gói hành lý ký gửi lên đến 40 kg, suất ăn và quyền chọn chỗ ngồi yêu thích.

Ngược lại, nếu ưu tiên sự linh hoạt và tối ưu chi phí cho hành trình tự túc, hạng Eco sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng. Đặc biệt, với những ai muốn nâng tầm trải nghiệm, hạng Business và SkyBoss mang đến những đặc quyền vượt trội với hành lý ký gửi lên đến 60 kg và 50 kg tương ứng, cùng dịch vụ ưu tiên làm thủ tục, lên máy bay và không gian ghế ngồi rộng rãi, êm ái, giúp hành trình thêm thoải mái và thuận tiện ngay từ sân bay.

Việc chọn đúng sân bay, hạng vé và dịch vụ ngay từ đầu không chỉ giúp hành trình đến Sydney thuận tiện hơn mà còn tạo một khởi đầu liền mạch cho chuyến khám phá New South Wales. Từ những vườn nho, núi rừng đến những thị trấn mùa hoa và vùng biển sôi động, New South Wales mở ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn chỉ cách Sydney một chặng ngắn.