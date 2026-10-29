Một ngày phát hiện 3.787 trường hợp vi phạm tốc độ

Toàn quốc xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông trong ngày

Theo số liệu tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ngày 29/10/2026 từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), toàn quốc xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và bị thương 28 người.

Lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông ngày 29/10 (Ảnh: Cục CSGT).

Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 20.194 trường hợp vi phạm. Trong số này, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 16.007 trường hợp.

Các hành vi vi phạm được ghi nhận gồm 1.718 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.787 trường hợp vi phạm tốc độ. Đây là hai nhóm vi phạm có số trường hợp được phát hiện cao trong báo cáo ngày.

Ngoài ra, lực lượng CSGT phát hiện 52 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 14 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn và 100 trường hợp chở quá số người quy định.

Có 200 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Hơn 19.000 học viên có mặt tại các hội đồng sát hạch giấy phép lái xe

Trong ngày 29/10, công an các địa phương tổ chức 45 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho 20.883 học viên đăng ký.

Số học viên có mặt là 19.174 người. Trong đó, 10.836 học viên đạt yêu cầu, tương ứng tỷ lệ 57%.

VNeTraffic tăng hơn 36.000 tài khoản đăng ký

Theo thống kê trong ngày, tổng số tài khoản đã đăng ký trên ứng dụng VNeTraffic đạt 12.549.256, tăng 36.586 tài khoản. Trong đó, tài khoản mức 1 là 603.227 và tài khoản mức 2 là 11.909.443.

Các số liệu trên phản ánh tình hình TTATGT, kết quả phát hiện vi phạm, hoạt động sát hạch giấy phép lái xe và việc đăng ký tài khoản VNeTraffic trong ngày 29/10/2026. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý vi phạm giao thông trong những ngày tới.

Để bảo đảm TTATGT, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia; tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Khi lái xe, cần tập trung quan sát, không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử gây mất tập trung.